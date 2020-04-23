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Культура
2020-04-23T05:19
https://ria.ru/20200423/1570422346.html
Вэл Килмер признался, что был влюблен в Анджелину Джоли
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РИА Новости

Вэл Килмер признался, что был влюблен в Анджелину Джоли

05:19 23.04.2020
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© AFP 2020 / Getty Images North America/ Frazer HarrisonАктеры Вэл Килмер и Анджелина Джоли
Актеры Вэл Килмер и Анджелина Джоли
© AFP 2020 / Getty Images North America/ Frazer Harrison
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Американский актер Вэл Килмер в своей новой книге I'm Your Huckleberry: A Memoir ("Я твой Гекльберри: Мемуары") признается, что был влюблен в Анджелину Джоли, сообщает Daily Mail.
По его словам, они подружились задолго до того, как снялись вместе в исторической драме Оливера Стоуна "Александр", в котором сыграли родителей полководца Александра Македонского: царя Филиппа II (Килмер) и Олимпиаду (Джоли).
"Я был рядом, когда мама Энджи (Марчелин Бертран) боролась с раком. Тогда они жили в любимом отеле ее мамы. Я тоже там оказался", – рассказывает актер.
Когда они приступили к съемкам, Анджелина Джоли только рассталась с Билли Бобом Торнтоном, и в то время считалась самой красивой актрисой в Голливуде и в мире.

"Я не мог дождаться, чтобы поцеловать ее и купить реактивный самолет "Gulfstream", чтобы на его хвосте написать наши инициалы V + J", – делится воспоминаниями Килмер. – Тогда же она усыновила своего первого ребенка Мэддокса. Все были одержимы этой постмодернистской Мадонной – такой идеальной и такой же неприступной".

Вэл Килмер заявляет, что Анджелина Джоли не похожа на других женщин и суперзвезд.

"Она более мудрая, более понимающая. В ней больше магии и трагедии", – описывает он голливудскую актрису.

Когда съемки "Александра" закончились, исчезли и их дружеские отношения. Анджелина Джоли приступила к работе над боевиком "Мистер и миссис Смит" (2005 год) вместе с Брэдом Питтом, после чего у них начался роман.
Но, как оказалось, все-таки больше страданий Вэлу Килмеру принесло расставание с актрисой Дэрил Ханна ("Убить билла", "Бегущий по лезвию").

"Я знал, что буду любить ее всем сердцем и что это навсегда. Эта любовь до сих пор не потеряла своей силы", – признается актер.

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