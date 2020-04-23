Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-04-23T22:00
https://ria.ru/20200423/1570421214.html
Премьера карантина — фильм "Спутник" о визите внеземного паразита в СССР
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570300502_0:11:600:349_1036x0_80_0_0_93fdd670479e7c9e73a9a5fa6bb40fd9.jpg
РИА Новости

Премьера карантина — фильм "Спутник" о визите внеземного паразита в СССР

08:00 23.04.2020 (обновлено: 22:00 23.04.2020)
24095
© Предоставлено More.tvКадр из фильма "Спутник"
Кадр из фильма Спутник
© Предоставлено More.tv
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Егор Беликов. Впервые в истории российской киноиндустрии крупнобюджетный фильм выходит онлайн, минуя прокат. Сегодня на стриминговых сервисах появилась научно-фантастическая лента "Спутник". О том, чем интересна большая отечественная кинопремьера эпохи коронавируса, — в материале РИА Новости.

Вернулся со спутником

"Спутник" вырос из короткометражки "Пассажир" режиссера-дебютанта Егора Абраменко, снятой по сценарию Романа Волобуева (сейчас выходит его сериал "Последний министр").
Первоначально сюжет был такой: похмельным утром в своей квартире советский космонавт обнаруживает, что привезенный им с орбиты инопланетный симбионт разбушевался. Симпатичный, но дикий, он подчинил себе нетрезвый разум носителя, вылез наружу и прикончил случайно встреченную героем студентку.
© Предоставлено More.tvКадр из фильма "Спутник"
Кадр из фильма Спутник
© Предоставлено More.tv
Кадр из фильма "Спутник"
Тогда это был фильм-заявка на сериал, но в итоге, после смены сценаристов, вырос в полный метр с важным отличием от десятиминутного пилота. Сюжет примерно тот же, однако в "Пассажире" герой находился в домашнем интерьере, одновременно уютном и неприятно типовом. В "Спутнике" все происходит на военной базе.
Итак, 1983 год. После непонятной аварии во время спуска выдуманный космонавт Вешняков (Петр Федоров) сразу попадает под присмотр вежливого человека, офицера Семирадова (Федор Бондарчук). Тому помогает излишне совестливая и к тому же подозрительно одинокая психиатр Татьяна Климова (Оксана Акиньшина).
Еще одного главного героя, склизкого, неземной внешности, играет визуальный эффект. Нарисован он весьма убедительно, жаль, кадров с самого начала было не так много по сюжетным причинам. Это — сожитель организма Вешнякова, симбионт, питающийся по ночам другими людьми. Он имеет обыкновение внезапно и кроваво вылезать из груди, чем подозрительно походит на ксеноморфа из франшизы "Чужой" Ридли Скотта и Руди Гигера.

Свой "Чужой"

По факту "Спутник" — это и есть адаптированная камерная (всего три персонажа-человека) вариация "Чужого". Только действие происходит не где-то в глубинах космоса, а в районе Байконура. Да, фильм не самобытен по задумке, но оригинального кино в мире вообще осталось немного. Интерпретация старой концепции может получиться столь же любопытной, как, скажем, неожиданная аранжировка знакомого классического произведения.
© Предоставлено More.tvОксана Акиньшина и Петр Федоров в фильме "Спутник"
Кадр из фильма Спутник
© Предоставлено More.tv
Оксана Акиньшина и Петр Федоров в фильме "Спутник"
У пока что безвестного режиссера Абраменко, которому доверили снимать аж целую фантастику с компьютерной графикой, выходит обновить классику с помощью советской эстетики. Она ненавязчивая — так, промычат разок под нос "Миллион алых роз" да интерьеры болезненно узнаваемы. Но этого оказывается достаточно. Благодаря смене времени и места действия тварь в теле героя Советского Союза становится не просто банальной хоррорной завязкой, а метафорой чего-то большего.

Громкое молчание

Американская поп-культура давно грезит первым появлением инопланетянина именно в "самой свободной" стране мира. Настойчиво распространяются и развиваются увлекательные теории заговора о кругах на полях, тарелках в небе и тайнах Зоны-51.
Если судить по "Спутнику", у отечественных сценаристов нет больших надежд на потенциальный плодотворный контакт с внеземным разумом, как это было, например, в благодушном "Инопланетянине" Спилберга. Если даже какие-то "чужие" и бывали в Советском Союзе, то, согласно картине Абраменко, все следы их пребывания похоронила бюрократия в папках с надписью "Дело № ..." и грифом "совершенно секретно".
© Предоставлено More.tv

Федор Бондарчук и Оксана Акиньшина в фильме "Спутник"

Кадр из фильма Спутник
1 из 3

Федор Бондарчук и Оксана Акиньшина в фильме "Спутник"

© Предоставлено More.tv
© Предоставлено More.tv

Федор Бондарчук в фильме "Спутник"

Кадр из фильма Спутник
2 из 3

Федор Бондарчук в фильме "Спутник"

© Предоставлено More.tv
© Предоставлено More.tv

Оксана Акиньшина в фильме "Спутник"

Кадр из фильма Спутник
3 из 3

Оксана Акиньшина в фильме "Спутник"

© Предоставлено More.tv
1 из 3

Федор Бондарчук и Оксана Акиньшина в фильме "Спутник"

© Предоставлено More.tv
2 из 3

Федор Бондарчук в фильме "Спутник"

© Предоставлено More.tv
3 из 3

Оксана Акиньшина в фильме "Спутник"

© Предоставлено More.tv
В данном конкретном случае, конечно, неприятная гадина прилетела вовсе не с целью делиться опытом. Но седой спецслужбист, подстриженный "под генсека" (сходство с Андроповым не портретное, но заметное), все же пытается найти военное применение научному открытию, невольно совершенному Вешняковым.
Симбионтов, то есть человека и чужака, разделить нельзя, но Семирадов хочет попытаться. Тоталитарный строй всегда давит на гражданина, пусть это давление и не передают дословно герои "Спутника" в своих весьма лаконичных диалогах. Большую часть времени в фильме напряженно — или, наоборот, бессильно — молчат.
Постановка Сказки Гофмана Метрополитен-опера
23 апреля, 00:00Культура
Что смотреть онлайн 23 апреля. Расписание трансляций

Одиноко, как в космосе

Сюжет, как удачно запущенная ракета-носитель, разовьется по знакомой, а потому правильной траектории. Конечно, герои Акиньшиной (еще со времен картины "Лиля навсегда" очевидно, что ей в кадре страшно идет советская атмосфера) и Федорова неслучайно встречаются в столь сближающих, давящих обстоятельствах.
© Предоставлено More.tvКадр из фильма "Спутник"
Кадр из фильма Спутник
© Предоставлено More.tv
Кадр из фильма "Спутник"
Но куда важнее, что этот камерный фильм создает у зрителя ощущение изолированности, незащищенности, которым славятся верно снятые триллеры. Состояние, сегодня, должно быть, хорошо знакомое карантинщикам, то есть всем ответственным людям Земли. У космонавта Вешнякова что-то вдруг зашевелилось внутри, как болезнь, от которой нет спасения, — пугающее, некомфортное чувство для любого ипохондрика. Понятно, почему фильм решили выпускать именно сейчас, — он нежданно стал актуальным.
Но и без коронавирусного контекста в "Спутнике" есть кое-что особенное, не показанное в других картинах о Вселенной и ее обитателях. В первом романе Пелевина "Омон Ра" выяснилось, что все космические победы Союза достигнуты ценой человеческих жизней. Что ж, "Спутник" чуть ли не впервые экранизирует такое восприятие истории советских пилотируемых полетов — холодный ужас номенклатурной обязаловки, помноженный на страх смерти.
"Спутник" можно увидеть на сервисах more.tv, Wink и ivi.
Кадр из сериала Убивая Еву
14 апреля, 08:00Культура
Какие новые сериалы смотреть на карантине
777721156
КультураКоронавирус в РоссииКино и сериалыПетр ФедоровОксана АкиньшинаФедор Бондарчук
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38Самолет индийских ВВС МиГ-29 потерпел крушение в провинции Пенджаб
09:36Назван возможный сценарий пика коронавируса в России
09:34Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
09:34Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
09:33Число жертв паводка в Руанде достигло 72
09:33В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски
09:31Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
09:30Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
09:29Российский посол рассказал о ситуации с въездом в Китай
09:28Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
09:28ЦИК Белоруссии предложил депутатам провести выборы президента 9 августа
09:28В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек
09:25В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков
09:22В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
09:20В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
09:17Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
09:17Саакашвили прокомментировал свое назначение на пост главы комитета реформ
09:16Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4
09:15Посол: необходимости устанавливать "экспресс-коридор" с Китаем нет
09:13На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния