Для "домашних волонтеров" в Вологде ввели специальные пропуска

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Вологде для людей, родственникам которых требуется особый уход, ввели статус домашнего волонтера и право на пропуск. Получить пропуск могут вологжане, оформленные в Пенсионном фонде как лица, ухаживающие за пожилым человеком старше 80 лет. Право на документ имеют также родственники жителей Вологды, являющихся инвалидами, но проживающих отдельно, и родственники людей, находящихся на восстановлении после тяжелого заболевания, сообщает пресс-служба городской администрации.

Право на получение пропуска "домашнего волонтера" необходимо подтвердить документально — представить справку об инвалидности или выписку из медучреждения о состоянии человека, которому требуется уход.

Специальная комиссия рассматривает заявки и проверяет информацию по каналам межведомственного взаимодействия. После ее положительного заключения соискателю выдается пропуск.

"Доставку продуктов и лекарств пожилым вологжанам, которым сейчас особенно важно соблюдать режим самоизоляции, осуществляют по заявкам волонтеры. Но ситуации бывают разные: есть инвалиды, есть люди, которые сами не могут за собой ухаживать. Мы проработали ситуации, по которым могут быть выданы такие пропуска. Важное условие выдачи пропуска — вологжане, которые нуждаются в уходе, должны проживать на территории Вологды, а их состояние, требующее особой помощи, необходимо подтвердить документами", — отметил мэр Сергей Воропанов.