Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-04-23T03:54
https://ria.ru/20200423/1570418415.html
Фокусник Андрей Сафронов показал необычную оптическую иллюзию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570418477_0:484:800:934_1036x0_80_0_0_6b67681055083afee799cc0b643e2c7c.jpg
РИА Новости

Фокусник Андрей Сафронов показал необычную оптическую иллюзию

03:54 23.04.2020
35810
© Safronov BrothersСкриншот видео из аккаунта Safronov Brothers в TikTok
Скриншот видео из аккаунта Safronov Brothers в TikTok
© Safronov Brothers
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Один из трех братьев-фокусников Андрей Сафронов опубликовал в TikTok видео, на котором предлагает всем желающим проверить, как работает оптическая иллюзия, основанная на обмане зрения.
@safronovbrothers

Если получилось, то перешли видео друзьям💥🚀🚀##фокус ##magic ##safronovbrothers

♬ Больно - Джаро & Ханза

"Посмотрите на точку в центре экрана, – говорит иллюзионист и добавляет на видео разноцветный прямоугольник. – Не отводите от нее взгляд".

Спустя несколько секунд Сафронов переводит картинку в черно-белый режим и утверждает, что после этого все продолжат видеть цвета.

"Это удивительная иллюзия, – утверждает фокусник. – Если сомневаетесь, посмотрите еще раз, но уже не фокусируйтесь на точке в центре экрана".

У пользователей мнения разошлись: кто-то не заметил изменений, но у многих все получилось.
"Полоски действительно цветные, но стали бледнее", "Сначала думал, что это обман, а оказалось правдой, молодец", "Я в шоке", "Классный эффект", – прокомментировали зрители.
Снимок экрана с участницей проекта Britain's Got Talent
2 сентября 2019, 03:01Культура
Индонезийская фокусница испугала трюками ведущих на шоу талантов
171473134
КультураСтиль жизниНовости культуры
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Анатолий Быков
Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:38Самолет индийских ВВС МиГ-29 потерпел крушение в провинции Пенджаб
09:36Назван возможный сценарий пика коронавируса в России
09:34Премьер Украины призвал не забывать, как легко потерять мир
09:34Ветеран, бравший Берлин: о Победе я узнал, когда перестали стрелять
09:33Число жертв паводка в Руанде достигло 72
09:33В киосках и на автостанциях в Подмосковье будут продавать маски
09:31Неверов предложил ЦБ пересчитать стоимость ОСАГО для перевозчиков
09:30Священник рассказал, когда в храмах РПЦ закончатся деньги из-за эпидемии
09:29Российский посол рассказал о ситуации с въездом в Китай
09:28Обвинившая Байдена в изнасиловании женщина призвала его к ответственности
09:28ЦИК Белоруссии предложил депутатам провести выборы президента 9 августа
09:28В Пакистане число заболевших COVID-19 превысило 25 тысяч человек
09:25В Пермском крае работающие учреждения подключат к сервису пропусков
09:22В Германии переписывают историю Второй мировой, считает экс-дипломат
09:20В России провели более 4,9 миллиона тестов на коронавирус
09:17Власти Индии опровергли заявления о второй утечке с химзавода
09:17Саакашвили прокомментировал свое назначение на пост главы комитета реформ
09:16Минобороны заключило контракты на поставку "Торов", "Буков" и С-300В4
09:15Посол: необходимости устанавливать "экспресс-коридор" с Китаем нет
09:13На Украине за сутки выявили 504 случая заражения коронавирусом
Лента новостейМолния