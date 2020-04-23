Фокусник Андрей Сафронов показал необычную оптическую иллюзию

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Один из трех братьев-фокусников Андрей Сафронов опубликовал в TikTok видео, на котором предлагает всем желающим проверить, как работает оптическая иллюзия, основанная на обмане зрения.

"Посмотрите на точку в центре экрана, – говорит иллюзионист и добавляет на видео разноцветный прямоугольник. – Не отводите от нее взгляд".

Спустя несколько секунд Сафронов переводит картинку в черно-белый режим и утверждает, что после этого все продолжат видеть цвета.

"Это удивительная иллюзия, – утверждает фокусник. – Если сомневаетесь, посмотрите еще раз, но уже не фокусируйтесь на точке в центре экрана".

У пользователей мнения разошлись: кто-то не заметил изменений, но у многих все получилось.