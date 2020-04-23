В Китае назвали достопримечательности, вызывающие у гостей сильные эмоции

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Китайская ассоциация туристических достопримечательностей опубликовала рейтинг тех, которые вызывают у гостей самые сильные положительные эмоции, сообщает China Daily.
Возглавили его Запретный город в Пекине, Диснейленд в Шанхае и научно-исследовательская база разведения гигантских панд в Чэнду.
Индекс был составлен на основе онлайн-комментариев туристов, посетивших 1181 достопримечательность Китая. В исследовании учитывались эмоции, которые описывали путешественники в отзывах. Исследователи преобразовали их в измеримые данные и рассчитали индексы.
Рейтинг должен момочь туристам тщательнее планировать будущие поездки и посещения достопримечательностей.
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