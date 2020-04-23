Коронавирус SARS-CoV-2 передается воздушно-капельным и контактным путями. Когда больной чихает или кашляет, капельки зараженной слизи попадают в воздух и на окружающие предметы, а оттуда — в организм нового хозяина. Ученые из Университета Гонконга выяснили, как долго этот вирус живет на разных материалах, боится ли он высоких температур и популярных антисептиков. Результаты исследования — в инфографике Ria.ru.
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
10:43 23.04.2020 (обновлено: 14:13 29.04.2020)
354011