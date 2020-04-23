“Король тигров” может побить рекорд “Очень странных дел” по просмотрам

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Документальный сериал о владельце частного зоопарка Джо Экзотике набрал 64 миллиона просмотров, . Документальный сериал о владельце частного зоопарка Джо Экзотике набрал 64 миллиона просмотров, отмечает The Verge. Таким образом, проект “Король тигров” почти догнал третий сезон одного из хитов Netflix — проекта "Очень странные дела".

Это впечатляющие цифры для шоу, которое вышло всего месяц назад, не основано на популярной книге и относительно слабо рекламировалось.

Ожидается, что "Tiger King" вполне может сравняться по просмотрам с "Ведьмаком" — самым популярным сериалом на платформе, аудитория которого составила 76 миллионов зрителей.

Главная звезда шоу, полное название которого звучит как "Король тигров: убийства, беспредел и безумие" — эксцентричный Джо Экзотик из Оклахомы. Гей-многоженец, бывший заключенный, любитель огнестрельного оружия и кантри-певец — это все о нем. Сюжет строится вокруг ожесточенных стычек заводчика с зоозащитницей Кэрол Баскин.

“Король тигров” породил множество мемов в твиттере, инстаграме и фейсбуке. Проект обсуждают знаменитости: Эдвард Нортон, Ким Кардашьян, Джаред Лето, Крисси Тейген и другие.