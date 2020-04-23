Перестройка в СССР

Перестройка – название, закрепившееся за внутренней и внешней политикой, которая проводилась в СССР с середины 1980-х годов по 1991 год генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) Михаилом Горбачевым и его сторонниками с целью преодолеть кризисные явления.

К середине 1980-х годов ситуация в Советском Союзе характеризовалась нарастанием серьезных внутри- и внешнеполитических проблем и трудностей. СССР по-прежнему оставался великой державой, но стремительно утрачивал этот статус. Главной причиной такого явления было экстенсивное развитие плановой социалистической экономики (за счет все новых ресурсов, а не за счет повышения эффективности труда), прогрессирующее падение темпов роста промышленности и технико-экономическое отставание от стран Запада. Темпы прироста национального дохода к началу 1980-х годов упали до уровня экономической стагнации (застоя).

Дефицит внутреннего рынка покрывался импортом, приобретенном за "нефтедоллары", валютная выручка от продажи топливно-энергетических и сырьевых ресурсов направлялась в основном на решение текущих задач, а не на цели перспективной модернизации экономики.

Ситуацию усугубляло прямое (в Афганистане) и косвенное (в Африке) участие государства в дорогостоящих и кровопролитных конфликтах. К тому же у СССР были сложные отношения фактически со всеми наиболее влиятельными государствами (США, Китай, Япония, Великобритания), что, в частности, серьезно затрудняло внедрение в стране новейших технологий, созданных на Западе.

Социальные и национальные противоречия в Советском Союзе находились в непроявленном состоянии, но уже заявляли о себе. В обществе назрели реформы, но перестройка началась "сверху".

Лидером перемен стал избранный в марте 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС Михаил Горбачев, который представлял новое поколение коммунистических руководителей. Горбачев укрепил свой контроль в Политбюро, секретариате и государственном аппарате, убрав оттуда нескольких потенциальных противников и выдвинув министра иностранных дел Андрея Громыко на почетный пост председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Первоначально как инициаторам перестройки, так и большинству советских людей магистральное направление перемен виделось в реформировании существовавшей в СССР социалистической системы, в "очищении социализма" от деформаций (коррупции, несправедливости в распределении материальных благ, отсутствия демократических свобод и т.д.), освобождении общества от последствий культа личности и негативных явлений "застойного периода", в интенсификации экономики с опорой на большую ответственность руководителей и подчиненных и особенно на ускорение научно-технического прогресса.

Вначале проблемы ускорения предполагалось решить административными мерами. Методы реализации новой стратегии оказались вполне традиционными: активизация "человеческого фактора" (соцсоревнование, укрепление трудовой дисциплины, борьба с пьянством); использование скрытых резервов (полная загрузка производственных мощностей, организация многосменной работы); резкое увеличение расходов на техническое обновление предприятий; ужесточение административных мер (государственная приемка продукции).

В 1985 году началась борьба с нарушениями трудовой дисциплины и коррупцией. За взяточничество и хищения был сурово наказан ряд высших государственных деятелей.

В экономике центральное место отводилось ускоренному развитию машиностроения , которое рассматривалось в качестве локомотива, способного "вытянуть" все народное хозяйство. Это было обозначено в основных направлениях перестройки, утвержденных XXVII съездом КПСС, состоявшимся в феврале-марте 1986 года.

До середины 1986 года управление экономикой осуществлялось на основе преимущественно административных мер: были созданы новые управленческие структуры, введена государственная приемка выпускаемой продукции, осуществлена аттестация рабочих мест.

Новое руководство стремилось проводить активную социальную политику . С мая 1985 года проводилась антиалкогольная кампания, имевшая неоднозначные экономические, социальные и политические последствия. Повышались пенсии, пособия, зарплаты многочисленным категориям граждан. Были приняты решения об изменениях в системе народного образования и здравоохранении, расширено производство товаров и услуг. Программа "Жилье-2000" предусматривала, что каждая семья к 2000 году должна иметь квартиру или собственный дом.

Во второй половине 1986 года руководство страны пришло к выводу, что социальный и экономический прогресс возможно обеспечить лишь через коренную перестройку всей системы общественных отношений. Оно перешло к глубокому преобразованию всех сфер советского общества, в первую очередь политической. Была упразднена монополия одной идеологии и одной партии.

Появилась возможность создавать другие политические партии и организации. Впервые в истории СССР были проведены свободные всеобщие альтернативные выборы в высшие органы власти. Осуществлены такие политические права и свободы, как свобода собраний, митингов и демонстраций, вероисповедания, право на беспрепятственный выезд граждан за границу.

В экономической сфере перестройка развивалась по линии постепенного демонтажа планово-административной системы хозяйства, а также формирования инфраструктуры рыночной экономики через аренду, создание фермерских хозяйств, организацию кооперативов, предоставление экономической самостоятельности государственным предприятиям, учреждение коммерческих банков, введение оптовой торговли и договорных цен, замену директивного планирования индикативным.

В области внешней политики было провозглашено новое политическое мышление : отказ от конфронтации двух общественных систем (социализма и капитализма), признание взаимосвязанности и взаимозависимости современного мира, переход на путь сотрудничества в решении важнейших международных проблем. Советские войска были выведены из Афганистана и ряда европейских стран. С согласия СССР состоялось объединение Германии. Распущены военные структуры Варшавского договора.

Первоначально реформы оживили экономическую жизнь в стране. Уровень рентабельности, который в 1980-1985 годах упал с 12,2% до 11,9%, к 1988 году вырос до 13,5%. На прилавках появились товары (в основном "ширпотреб"), более дорогие, по цене, но по качеству по-прежнему уступающие импортным товарам. Но в 1988-1989 годах затраты в расчете на рубль товарной продукции впервые выросли. Производство в ряде отраслей стало падать.

Реформаторам не удалось найти оптимального сочетания социальных гарантий и элементов рыночной экономики. Произошло сращивание капитала кооператоров (отчасти криминализированного) с возможностями бесконтрольного директорского корпуса и коррумпированной части бюрократии. Через частные организации стали перекачиваться финансовые средства государственных предприятий и ведомств. Таким образом, оживление рынка в условиях, когда государственный и частный карманы не были разделены, приводило к разворовыванию государственной собственности и экономическому обескровливанию государственных предприятий. Бюрократическое регулирование рынка было неэффективным в силу некомпетентности и коррупции.

Со второй половины 1989 года в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества. Стала нарастать социальная напряженность, вырос дефицит государственного бюджета и товаров первой необходимости. Руководство страны стало ориентироваться на переход к регулируемому рынку, но в рамках существующего социалистического строя. Перестройка стала выходить из-под контроля. Социально-демократическое реформирование было свернуто к 1990 году из-за серьезных просчетов руководства страны в экономической области и национально-государственном строительстве.

Националистические настроения захлестнули не только Прибалтику, где они уже несколько лет являлись доминирующими, но и Закавказье, распространялись в Средней Азии, на Украине и в Молдавии. Реформаторы оказались неподготовленными к проявлениям вражды между отдельными народами.

Кредит доверия масс к перестройке и ее лидеру оказался исчерпанным . Стало ясно, что руководство страны не имеет четкой программы осуществления намеченных реформ, в первую очередь в области экономики. Ситуацию не изменило и избрание Горбачева президентом страны в 1990 году.

Несмотря на то, что в 1990 году в стране прошел референдум о сохранении СССР как единого государства и большинство населения высказалось за сохранение Советского Союза, начался "парад суверенитетов" – Верховные советы союзных республик один за другим принимали решения о суверенном праве на самоопределение, что на практике означало выход из СССР.

В конце 1991 года лидеры трех бывших республик СССР (России, Украины и Белоруссии) подписали Беловежские соглашения, юридически ликвидировавших Советский Союз.

После нескольких безуспешных попыток предотвратить распад государства Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. С его уходом и роспуском Советского Союза перестройка была искусственно прервана. Но она привела к формированию основ рыночных отношений, политического плюрализма и значительно расширила гражданские свободы. В результате перестройки поворот был совершен не только в отечественной, но и в мировой истории.