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2020-04-22T23:57
https://ria.ru/20200422/1570437725.html
Трамп обсудил с эмиром Катара коронавирус и переговоры с "Талибаном"
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РИА Новости

Трамп обсудил с эмиром Катара коронавирус и переговоры с "Талибаном"

23:57 22.04.2020
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© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил в среду по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани борьбу с коронавирусом и вопросы урегулирования с радикальным движением "Талибан", говорится в распространенном сообщении Белого дома.
"Президент и эмир обсудили реагирование на коронавирус в Соединенных Штатах и Катаре. Президент призвал эмира предпринять шаги в направлении разрешения конфликта в заливе для совместной работы в борьбе с вирусом, минимизации экономических последствий и фокусирования на самых важных региональных вопросах", - говорится в сообщении.
Трамп поблагодарил эмира Катара за его усилия по достижению мира в Афганистане. Кроме того, лидеры согласились с тем, что важно, чтобы движение "Талибан" снизило уровень насилия и чтобы переговоры об освобождении заключенных были продолжены, сообщили в Белом доме.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после завершения сделки по обмену пленными.

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Коронавирус COVID-19Исламское государствоДональд ТрампАфганистанКатарТалибанСШАВ мире
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