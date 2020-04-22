Трамп обсудил с эмиром Катара коронавирус и переговоры с "Талибаном"

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент Президент США Дональд Трамп обсудил в среду по телефону с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани борьбу с коронавирусом и вопросы урегулирования с радикальным движением " Талибан ", говорится в распространенном сообщении Белого дома.

"Президент и эмир обсудили реагирование на коронавирус в Соединенных Штатах и Катаре. Президент призвал эмира предпринять шаги в направлении разрешения конфликта в заливе для совместной работы в борьбе с вирусом, минимизации экономических последствий и фокусирования на самых важных региональных вопросах", - говорится в сообщении.

Трамп поблагодарил эмира Катара за его усилия по достижению мира в Афганистане . Кроме того, лидеры согласились с тем, что важно, чтобы движение "Талибан" снизило уровень насилия и чтобы переговоры об освобождении заключенных были продолжены, сообщили в Белом доме.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ). Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.