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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T23:56
https://ria.ru/20200422/1570437681.html
Более 240 россиян вернулись на родину из Турции
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570395073_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_6052c56bc515c2fa9dc58b0c8c88a118.jpg
РИА Новости

Более 240 россиян вернулись на родину из Турции

23:56 22.04.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники Роспотребназора Республики Татарстан встречают пассажиров самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", прилетевших из турецкого города Анталия
Сотрудники Роспотребназора Республики Татарстан встречают пассажиров самолета авиакомпании Уральские авиалинии, прилетевших из турецкого города Анталия
© РИА Новости / Максим Богодвид
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АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Спецрейсами авиакомпаний "Уральские авиалинии" и Turkish Airlines из Антальи и Стамбула во вторник и среду вывезены 242 гражданина России, сообщило генконсульство РФ в Стамбуле.
"Специальными рейсами авиакомпаний "Уральские авиалинии" Анталья-Казань и Анталья-Екатеринбург, а также "Турецкими авиалиниями" по маршруту Стамбул-Москва 21-22 апреля осуществлен вывоз российских граждан, проживающих в Москве, Московской области, Уральском и Приволжском федеральных округах. В общей сложности вывезено 242 россиянина", - сообщила российская дипмиссия в Стамбуле.
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Отмечается, что рейсы были организованы в тесной координации МИД России, Минкомсвязи России и Росавиации. российскими загранучреждениями в Турции было оказано содействие в оперативном информировании граждан, транспортировке, доступе в аэропорты и регистрации на рейсы.
"Генконсульство выражает особую признательность представительству МИД Турции в Стамбуле и губернаторству провинции Стамбул за помощь в оперативной организации беспрепятственного в условиях санитарно-эпидемиологических ограничений перемещения российских граждан из Стамбула в Анталью для посадки на рейсы до Казани и Екатеринбурга, а также стамбульское отделение "Турецких авиалиний" в обеспечении выезда россиян рейсом до Москвы, осуществленным этой авиакомпанией в рамках мероприятий по вывозу турецких граждан из России", - говорится в сообщении.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Уральские авиалинииСтамбулШереметьево (аэропорт)Общество
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