Патриарх Кирилл соболезнует вдове настоятеля Елоховского собора

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл выразил соболезнования вдове умершего настоятеля Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерея Александра Агейкина, сообщил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Агейкин скончался во вторник на 49-м году жизни от коронавируса.

"Святейший патриарх Кирилл выразил Марии Богдановне, вдове новопреставленного протоиерея Александра Агейкина, свои глубокие соболезнования в связи с трагической кончиной ее супруга. Слова поддержки и участия предстоятель Русской церкви передал матушке отца Александра лично, в телефонном разговоре", - написал Легойда в своем канале в Telegram.

В 2013 году Агейкина назначили настоятелем столичного Богоявленского Елоховского кафедрального собора, с 2017-го он также был заместителем руководителя административного секретариата Московской патриархии. В январе 2020 года на 95-м году жизни умер почетный настоятель Елоховского собора протопресвитер Матфей Стаднюк.

Храм в Елохове упоминается в документах с конца XVII века. Каменную постройку воздвигли к 1731 году. Собор приобрел современный вид к середине XIX века. После Революции храм не закрывался. В нем состоялись интронизации Патриархов: в 1943 году — Сергия, в 1945-м — Алексия I, в 1971-м — Пимена и в 1990-м — Алексия II.