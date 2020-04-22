В Москве выявили 230 тысяч водителей без цифровых пропусков

"Уже более 3 миллионов 900 тысяч автомобилистов в Москве привязали номера машин к цифровому пропуску. 22 апреля, с 00:00 до 19:00, по дорогам Москвы передвигались 1 млн 510 тысяч автомобилей. Без пропуска - 230 тысяч машин - 15% от всех", - сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в Telegram.