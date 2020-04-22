Аксенова возмутило "свинское" поведение прилетевших из Таиланда крымчан

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал поведение некоторых жителей республики, которые стали отказываться от помещения в обсерватор после возвращения из-за границы. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
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"Сейчас дама одна начинает писать, что властям шоу устроит", — сказал глава республики.
Как считает Аксенов, таким людям "нельзя верить на слово", поэтому впредь их не будут пускать в Крым "без письменных обязательств, что они согласны отправиться в обсерватор".
"Ни стыда, ни совести! Внесите изменения в указ специально для таких товарищей, чтобы без письменного уведомления, что они ознакомлены с информацией о помещении в обсерватор, даже переговоры не велись", — подчеркнул он.
В свою очередь, глава Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская указала, что некоторые из прибывших россиян считают помещение в обсерватор незаконным, однако они "путают и подменяют одно понятие другим".
"К вопросу самоизоляции они не имеют никакого отношения, а относятся к категории лиц, которые в обязательном порядке подлежат изоляции. На них на всех мной подписаны постановления", — заявила она.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ, инфицированы почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.
В России 57 999 случаев заражения, 513 человек умерли, свыше 4,4 тысячи выздоровели. За последние сутки число заболевших меньше, чем накануне, — 5236 новых пациента по сравнению с 5642 во вторник.
В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.