Аксенова возмутило "свинское" поведение прилетевших из Таиланда крымчан

Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопросам Феодосии

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава Крыма Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал поведение некоторых жителей республики, которые стали отказываться от помещения в обсерватор после возвращения из-за границы. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

На заседании оперштаба по ситуации с COVID-19 он отметил, что среди прилетевших в среду из Таиланда крымчан есть "баламуты", которые протестуют против карантинных мер. Такое поведение Аксенов назвал свинским, передают "Вести Крым".

"Сейчас дама одна начинает писать, что властям шоу устроит", — сказал глава республики.

Как считает Аксенов, таким людям "нельзя верить на слово", поэтому впредь их не будут пускать в Крым "без письменных обязательств, что они согласны отправиться в обсерватор".

"Ни стыда, ни совести! Внесите изменения в указ специально для таких товарищей, чтобы без письменного уведомления, что они ознакомлены с информацией о помещении в обсерватор, даже переговоры не велись", — подчеркнул он.

В свою очередь, глава Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская указала, что некоторые из прибывших россиян считают помещение в обсерватор незаконным, однако они "путают и подменяют одно понятие другим".

"К вопросу самоизоляции они не имеют никакого отношения, а относятся к категории лиц, которые в обязательном порядке подлежат изоляции. На них на всех мной подписаны постановления", — заявила она.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ , инфицированы почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.

В России 57 999 случаев заражения, 513 человек умерли, свыше 4,4 тысячи выздоровели. За последние сутки число заболевших меньше, чем накануне, — 5236 новых пациента по сравнению с 5642 во вторник.