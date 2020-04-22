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2020-04-22T23:32
https://ria.ru/20200422/1570437413.html
Аксенова возмутило "свинское" поведение прилетевших из Таиланда крымчан
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РИА Новости

Аксенова возмутило "свинское" поведение прилетевших из Таиланда крымчан

23:32 22.04.2020
156035
© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики КрымГлава Республики Крым Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопросам Феодосии
Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопросам Феодосии
© Фото : Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал поведение некоторых жителей республики, которые стали отказываться от помещения в обсерватор после возвращения из-за границы. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
На заседании оперштаба по ситуации с COVID-19 он отметил, что среди прилетевших в среду из Таиланда крымчан есть "баламуты", которые протестуют против карантинных мер. Такое поведение Аксенов назвал свинским, передают "Вести Крым".
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"Сейчас дама одна начинает писать, что властям шоу устроит", — сказал глава республики.
Как считает Аксенов, таким людям "нельзя верить на слово", поэтому впредь их не будут пускать в Крым "без письменных обязательств, что они согласны отправиться в обсерватор".
"Ни стыда, ни совести! Внесите изменения в указ специально для таких товарищей, чтобы без письменного уведомления, что они ознакомлены с информацией о помещении в обсерватор, даже переговоры не велись", — подчеркнул он.
В свою очередь, глава Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская указала, что некоторые из прибывших россиян считают помещение в обсерватор незаконным, однако они "путают и подменяют одно понятие другим".
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"К вопросу самоизоляции они не имеют никакого отношения, а относятся к категории лиц, которые в обязательном порядке подлежат изоляции. На них на всех мной подписаны постановления", — заявила она.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ, инфицированы почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.
В России 57 999 случаев заражения, 513 человек умерли, свыше 4,4 тысячи выздоровели. За последние сутки число заболевших меньше, чем накануне, — 5236 новых пациента по сравнению с 5642 во вторник.
В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяСергей Аксенов (политик)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗРеспублика Крым
Популярные комментарии
А не надо возмущаться! Сначала надо было выяснить,каким образом (по какому загранпаспорту и через какую страну были куплены путёвки) и осуществлён выезд, в какие сроки. Если две-три недели назад, да еще и через украину, то и добирались бы сами! А то эти "патриоты" наполучали загранпаспортов в Украине, шастают с этими документами за границей, выезжая через украину, а как жареный петух клюнет,так сразу становятся РОССИЯНАМИ, о помощи верещат! таких в Крыму куча! Аксёнов с Пеньковской из кожи вон лезут, чтоб эту заразу не пустить в Крым, а тут ещё эти!
22 апреля, 23:46
sserjvg
30821032
Сталин, наверное, ухмыляется в гробу... При нем бы не забаловали,пойду - не пойду... Не пойдёшь - отведут, не в обсерватор, а в изолятор. И не на две недели а года на два. И что любопытно: ведь это было бы справедливо, с учетом пандемии.
22 апреля, 23:37
Von Stirliz
291400315
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