Жертвами коронавируса в Москве стали еще 27 человек

Пробирки с биоматериалом в больнице № 15 им. Филатова

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Еще 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Еще 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве за сутки, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Во вторник в Москве был в общей сложности 261 умерший пациент с коронавирусом, прирост за сутки составил 28 жертв. Таким образом, в среду число умерших достигло 288.

"Среди умерших — пациенты от 38 до 90 лет. Тридцативосьмилетний пациент страдал хроническим бронхитом. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз", — говорится в сообщении.

Оперштаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

Кроме того, ранее днем сообщалось о семи умерших пациентах с подтвержденным коронавирусом в Подмосковье.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ, инфицированы почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.

В России выявили 57 999 случаев заражения, свыше 4,4 тысячи пациентов выздоровели. За последние сутки число заболевших оказалось меньше, чем было накануне, — 5236 по сравнению с 5642.

В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.