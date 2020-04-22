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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T01:33
https://ria.ru/20200422/1570437372.html
Жертвами коронавируса в Москве стали еще 27 человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569335097_0:0:2926:1646_1036x0_80_0_0_62c04bf0392a6eaf4966fc77fcb913db.jpg
РИА Новости

Жертвами коронавируса в Москве стали еще 27 человек

23:25 22.04.2020 (обновлено: 01:33 23.04.2020)
21086
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирки с биоматериалом в больнице № 15 им. Филатова
Пробирки с биоматериалом в больнице № 15 им. Филатова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 22 апр РИА Новости. Еще 27 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Москве за сутки, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Во вторник в Москве был в общей сложности 261 умерший пациент с коронавирусом, прирост за сутки составил 28 жертв. Таким образом, в среду число умерших достигло 288.
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22 апреля, 20:13Распространение нового коронавируса
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"Среди умерших — пациенты от 38 до 90 лет. Тридцативосьмилетний пациент страдал хроническим бронхитом. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический бронхит, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз", — говорится в сообщении.
Оперштаб напомнил о необходимости соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.
Кроме того, ранее днем сообщалось о семи умерших пациентах с подтвержденным коронавирусом в Подмосковье.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ, инфицированы почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.
В России выявили 57 999 случаев заражения, свыше 4,4 тысячи пациентов выздоровели. За последние сутки число заболевших оказалось меньше, чем было накануне, — 5236 по сравнению с 5642.
В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМоскваОбщество
Популярные комментарии
Сосед по даче умер. Ему лет под девяносто было. Родственники приехали на землячку, в морг, чтоб забрать и похоронить по человечески, а им бумажку подсунули, мол "подпишите что он от вируса скончался, тогда отдадим". Пятый день... Мы не первые такие. Тут у многих такая ситуация, если верить слухам. Видимо отчётность какая-то нужна. Но для чего?
23 апреля, 00:12
Александр Громов
304005
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