Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,47 миллиона человек

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире достигло 2 471 136 человек, более 169 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы 73 920 новых случаев заражения и 6058 смертей.
Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 219 486 человек).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.