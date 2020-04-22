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2020-04-23T00:38
https://ria.ru/20200422/1570436947.html
Шествие "Бессмертного полка" в Берлине отменили из-за коронавируса
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РИА Новости

Шествие "Бессмертного полка" в Берлине отменили из-за коронавируса

23:00 22.04.2020 (обновлено: 00:38 23.04.2020)
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© РИА Новости / Ангелина ТимофееваУчастники акции памяти "Бессмертный полк" в Берлине. 9 мая 2019
Участники акции памяти Бессмертный полк в Берлине. 9 мая 2019
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. Шествие "Бессмертного полка" не состоится в Берлине 9 мая из-за мер, принятых в Германии для борьбы с пандемией коронавируса, сообщила РИА Новости многолетний координатор проекта Яна Заугарова.
"Буквально сегодня мы разговаривали с полицией. К сожалению, ничего нельзя сделать - шествие отменено. Переходим в онлайн-режим", - сказала она.
По словам Заугаровой, координаторы проекта предлагают другие способы, с помощью которых люди все-таки смогут отметить в Германии День Победы, не выходя на массовое мероприятие. Это и размещение транспаранта или фотографии с изображением воевавшего родственника в окне квартиры, замена картинки профиля в социальных сетях на фотографии ветеранов. На сайте акции moypolk.ru можно выложить видеообращение с историей своей семьи.
"Мы рассчитывали, что в акции в Берлине в 75-ю годовщину со дня Великой Победы примут участие до 10 тысяч человек. Сейчас мы получаем очень много звонков - люди расстроены, потому что уже и отели забронировали, и билеты купили. Многие спрашивают, возможно ли перенести шествие на более позднее время. Были у нас такие мысли, но мы не представляем себе шествия "Бессмертного полка" в другой день, кроме как в День Победы", - сказала координатор.
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Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске.
В этом году за рубежом "Бессмертный полк" пройдет онлайн из-за ситуации с COVID-19, заявил ранее РИА Новости директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками Олег Мальгинов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Бессмертный полкГерманияБерлин (город)В мире
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