Шествие "Бессмертного полка" в Берлине отменили из-за коронавируса

"Мы рассчитывали, что в акции в Берлине в 75-ю годовщину со дня Великой Победы примут участие до 10 тысяч человек. Сейчас мы получаем очень много звонков - люди расстроены, потому что уже и отели забронировали, и билеты купили. Многие спрашивают, возможно ли перенести шествие на более позднее время. Были у нас такие мысли, но мы не представляем себе шествия "Бессмертного полка" в другой день, кроме как в День Победы", - сказала координатор.