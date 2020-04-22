Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.

По словам Кулебы, Россия предложила проект резолюции, которая повторяла суть другого документа, отклоненного в начале апреля США , странами ЕС и рядом других государств. Он предполагал отказ от односторонних санкций, введенных в обход ООН, ради обеспечения доступа всех стран к продовольствию и медикаментам в условиях пандемии. Помимо России, соавторами резолюции стали еще 27 стран.

Украинский министр обвинил Москву в попытках "манипуляций". Он отметил, что текст документа был несколько изменен, но это не повлияло на его содержание.

"Украина не могла поддержать такую резолюцию", — сказал министр и пригрозил в дальнейшем блокировать российские резолюции об ограничении санкций.

Ранее президент России Владимир Путин на саммите G20 по коронавирусу заявил, что важно "на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций, для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий".

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев , в свою очередь, назвал сохранение санкций в период коронавируса абсолютно аморальным и безответственным и призвал отказаться от них.

За отмену санкций, мешающих в период пандемии коронавируса доставлять продовольствие, медпомощь и предметы первой необходимости, выступал также генсек ООН Антониу Гутерреш

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. В настоящее время, по данным ВОЗ , инфекцией заражены около 2,47 миллиона человек, 169 тысяч из которых погибли, а почти 700 тысяч вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании Италии и ряде европейских стран.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 57 999 человек (в последние сутки зарегистрировано 5236 новых случаев), 513 человек умерли, 4420 удалось победить болезнь. В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.