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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T23:09
https://ria.ru/20200422/1570436834.html
Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций
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РИА Новости

Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию против санкций

22:54 22.04.2020 (обновлено: 23:09 22.04.2020)
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© AP Photo / Jason DeCrowСовет Безопасности ООН
Совет Безопасности ООН
© AP Photo / Jason DeCrow
Совет Безопасности ООН. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в фейсбуке ведомства, что страна заблокировала в ООН российскую резолюцию об ослаблении санкционного режима в период пандемии.
По словам Кулебы, Россия предложила проект резолюции, которая повторяла суть другого документа, отклоненного в начале апреля США, странами ЕС и рядом других государств. Он предполагал отказ от односторонних санкций, введенных в обход ООН, ради обеспечения доступа всех стран к продовольствию и медикаментам в условиях пандемии. Помимо России, соавторами резолюции стали еще 27 стран.
Украинский министр обвинил Москву в попытках "манипуляций". Он отметил, что текст документа был несколько изменен, но это не повлияло на его содержание.
"Украина не могла поддержать такую резолюцию", — сказал министр и пригрозил в дальнейшем блокировать российские резолюции об ограничении санкций.
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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, назвал сохранение санкций в период коронавируса абсолютно аморальным и безответственным и призвал отказаться от них.
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Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 57 999 человек (в последние сутки зарегистрировано 5236 новых случаев), 513 человек умерли, 4420 удалось победить болезнь. В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияДмитрий КулебаМИД УкраиныООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да ни шо, под койкой будешь от вирусов спасаться, завернувшись в жовтово-блакитное.
22 апреля, 23:01
Андрей Е
9080027229
Сказки, это вещание о конских украинских тарифах за тепло, при этом умалчивание о еще более конских в России. Каждую зиму ржу с пропагандистов.
22 апреля, 23:15
ALEXandR Vostenzuk
219000135
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