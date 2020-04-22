Число погибших от коронавируса в Бразилии приближается к трем тысячам

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 апр – РИА Новости. Число погибших от COVID-19 в Бразилии приближается к 3 тысячам, свидетельствуют данные минздрава страны.
За последние 24 часа умерли 165 человек, всего скончались от коронавируса 2906 человек.
Число заболевших увеличилось на 2678, общее число подтвержденных случаев - 45 757.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.