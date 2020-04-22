Грызлов отметил низкую подготовку Киева к заседанию контактной группы

"Если говорить о повестке сегодняшней видеоконференции, то ее реализация была крайне низкой. Киевская сторона не представила в контактную группу на согласование с Донбассом проекты политических документов, которые должна была подготовить и внести. Киев отказывается предоставить даже перечень вопросов для урегулирования политического конфликта, а также свое видение их согласования. Это выглядит странным на фоне постоянных, публичных заявлений Киева о приверженности минскому процессу", - заявил Грызлов журналистам.