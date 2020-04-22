У 60 сотрудников Люберецкой больницы выявили коронавирус

"По имеющейся информации, из 2900 сотрудников (Люберецкой - ред.) больницы, у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Установлен круг контактных людей. Все находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что медики Люберецкой больницы регулярно сдают тесты на COVID-19. На текущий момент корпус закрыли на дезинфекцию.

При этом отмечается, что все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, в больнице есть их достаточный запас: одноразовые костюмы, очки, шапочки, маски, бахилы.