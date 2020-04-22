У 60 сотрудников Люберецкой больницы выявили коронавирус

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Шестьдесят сотрудников Люберецкой областной больницы в Подмосковье заразились коронавирусом, корпус закрыт на дезинфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"По имеющейся информации, из 2900 сотрудников (Люберецкой - ред.) больницы, у 60 выявлены случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Установлен круг контактных людей. Все находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что медики Люберецкой больницы регулярно сдают тесты на COVID-19. На текущий момент корпус закрыли на дезинфекцию.
При этом отмечается, что все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, в больнице есть их достаточный запас: одноразовые костюмы, очки, шапочки, маски, бахилы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.