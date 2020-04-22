Грызлов: новые участки разведения сил не согласованы из-за позиции Киева

"Из-за позиции киевской делегации нет решений по вопросам безопасности, остаются не согласованными новые участки разведения сил и средств. По той же причине не согласованы шаги по восстановлению социально-экономических связей Киева и Донбасса", - сказал Грызлов журналистам.