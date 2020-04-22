Обстрелы Донбасса со стороны Киева не прекратились, заявил Грызлов

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Обстрелы Донбасса со стороны Киева не прекратились, заявил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.
"Отмечу, что даже в день обмена, освобождения удерживаемых лиц, зафиксированы новые обстрелы со стороны ВСУ. Раньше на линии соприкосновения Киева и Донбасса удавалось обеспечить дни тишины, сейчас нарушения режима прекращения огня происходят ежедневно. Фактически, киевская сторона подрывает реальную возможность улучшить ситуацию в регионе", - заявил Грызлов журналистам.
По словам Грызлова, взаимный обмен мог состояться существенно раньше. "Если необходимые уроки будут извлечены, то дальнейшие договоренности Киева и Донбасса могут быть достигнуты и реализованы более оперативно. Однако сегодня из-за неконструктивной позиции Киева этого не произошло. Особенно непростая ситуация сложилась в политической подгруппе и подгруппе по безопасности", - отметил он.