Обстрелы Донбасса со стороны Киева не прекратились, заявил Грызлов

По словам Грызлова, взаимный обмен мог состояться существенно раньше. "Если необходимые уроки будут извлечены, то дальнейшие договоренности Киева и Донбасса могут быть достигнуты и реализованы более оперативно. Однако сегодня из-за неконструктивной позиции Киева этого не произошло. Особенно непростая ситуация сложилась в политической подгруппе и подгруппе по безопасности", - отметил он.