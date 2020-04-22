Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
"Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ — руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы", — говорится в указе.
Александр Сорочкин получил должность заместителя председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в 2007 году. В 2011-м он стал замглавы СК — руководителем Главного военного следственного управления, генерал-полковником юстиции. У Сорочкина несколько государственных и ведомственных наград.