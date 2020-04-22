Путин снял с должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

"Освободить генерал-полковника юстиции Сорочкина Александра Сергеевича от должности заместителя председателя СК РФ — руководителя Главного военного следственного управления и уволить его с военной службы", — говорится в указе.

Александр Сорочкин получил должность заместителя председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в 2007 году. В 2011-м он стал замглавы СК — руководителем Главного военного следственного управления, генерал-полковником юстиции. У Сорочкина несколько государственных и ведомственных наград.