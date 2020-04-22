Боевики обстреляли населенные пункты в Идлибе и Алеппо

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Боевики террористической организации "Джебхат Ан-Нусра"* (запрещена в РФ) обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлёв.
"За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано. Вместе с тем, зафиксировано два обстрела населенных пунктов Кафер-Мус в провинции Идлиб, Аджель в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, - заявил Журавлев.
Также российская военная полиция продолжила патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Хасеке и Алеппо. Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – Алия – Тель-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камышлы.
Журавлев рассказал, что специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной продолжает функционировать.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.