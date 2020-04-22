Боевики обстреляли населенные пункты в Идлибе и Алеппо

Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки

Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Сирии за сутки

Также российская военная полиция продолжила патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Хасеке и Алеппо. Кроме того, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камышлы – Телль-Эш-Шур-Гарби – Алия – Тель-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камышлы.