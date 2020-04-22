В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предварительные результаты исследования мефлохина показали положительную динамику у большинства пациентов с коронавирусом со средне-тяжелым состоянием, Предварительные результаты исследования мефлохина показали положительную динамику у большинства пациентов с коронавирусом со средне-тяжелым состоянием, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.

"Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении.

В ФМБА изучают эффективность и безопасность препарата мефлохин по сравнению с гидроксихлорохином для лечения пациентов с коронавирусом, уточняется в материале.

Достоверные выводы о результатах применения мефлохина при лечении COVID-19 будут сделаны до 20 мая.

В начале апреля Минздрав выпустил пятую версию рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.

В список лекарств вошли хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир плюс ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксихлорохином) и препараты интерферонов. Мефлохин, а также гидроксихлорохин рекомендуется принимать тем, кто контактировал с заразившимися коронавирусом.

Еще три препарата — умифеновир, ремдесивир и фавипиравир — находятся на этапе клинических испытаний.

Пандемия коронавируса затронула практически весь мир. Россия находится на десятом месте по числу инфицированных — их количество составляет 57 999 человек. При этом за последние сутки заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущим днем — 5236 новых пациентов против 5642 накануне. За все время скончались 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.