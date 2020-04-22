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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T22:16
https://ria.ru/20200422/1570436057.html
В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564117089_0:0:2803:1577_1036x0_80_0_0_0488f5f030b0e6de9723f823c076063c.jpg
РИА Новости

В ФМБА отчитались о ходе исследований препарата от коронавируса

22:01 22.04.2020 (обновлено: 22:16 22.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предварительные результаты исследования мефлохина показали положительную динамику у большинства пациентов с коронавирусом со средне-тяжелым состоянием, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.
"Предварительные результаты исследования у 347 пациентов с SARS-CoV-2 показали, что на фоне лечения препаратом мефлохин у 78% пациентов со средне-тяжелым состоянием отмечается положительная клиническая динамика, регресс или стабилизация изменений в легочной ткани, по результатам компьютерной томографии", — говорится в сообщении.
В ФМБА изучают эффективность и безопасность препарата мефлохин по сравнению с гидроксихлорохином для лечения пациентов с коронавирусом, уточняется в материале.
Достоверные выводы о результатах применения мефлохина при лечении COVID-19 будут сделаны до 20 мая.
В начале апреля Минздрав выпустил пятую версию рекомендаций по профилактике и лечению коронавирусной инфекции.
В список лекарств вошли хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир плюс ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксихлорохином) и препараты интерферонов. Мефлохин, а также гидроксихлорохин рекомендуется принимать тем, кто контактировал с заразившимися коронавирусом.
Еще три препарата — умифеновир, ремдесивир и фавипиравир — находятся на этапе клинических испытаний.
Пандемия коронавируса затронула практически весь мир. Россия находится на десятом месте по числу инфицированных — их количество составляет 57 999 человек. При этом за последние сутки заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущим днем — 5236 новых пациентов против 5642 накануне. За все время скончались 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
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