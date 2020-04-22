В Минздраве Франции оценили гипотезу о пользе никотина против COVID-19

ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Информация о том, что курильщики меньше подвержены коронавирусу, будет проверяться, но это не должно стать поводом вернуться к сигаретам для тех, кто бросил курить или не курил никогда, заявил в ходе брифинга в среду глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны Информация о том, что курильщики меньше подвержены коронавирусу, будет проверяться, но это не должно стать поводом вернуться к сигаретам для тех, кто бросил курить или не курил никогда, заявил в ходе брифинга в среду глава Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны Жером Саломон

Ранее французские ученые опубликовали исследование, согласно которому курильщики оказываются менее затронуты коронавирусом, чем те, кто не потребляет никотин. В исследовании принимали участие 350 госпитализированных и 130 амбулаторных больных, у всех выявили коронавирус. Оказалось, что число курильщиков среди этой выборки было меньшим, чем в целом по популяции того же возраста или пола. Ожидается, что для подтверждения этой гипотезы в скором времени могут пройти клинические исследования с применением никотиносодержащих препаратов.

"Существует гипотеза о защитном эффекте никотина. Эта гипотеза родилась после наблюдений, показавших меньшее число курильщиков среди заболевших COVID-19. Нужно быть очень внимательными с этим исследованием: это просто наблюдение о том, курят или нет госпитализированные с коронавирусом", - сказал глава DGS.

Саломон напомнил, что "число курильщиков варьируется от страны к стране, а также в зависимости от пола и возраста".

"Эта гипотеза, которая сейчас изучается, весьма интересная. По мнению некоторых ученых, никотин вступает в конкуренцию с коронавирусом за то, чтобы остаться на рецепторах, что замедляет прикрепление вируса. Это только гипотеза и она будет рассматриваться в рамках исследования", - добавил он.

Вместе с тем Саломон подчеркнул, что указанное явление - пока всего лишь гипотеза, а не подтвержденный факт. "Я призываю французов не путать направление исследования и ясный факт. Есть факт в том, что у курильщиков также может быть тяжелое течение болезни и госпитализация в отделения реанимации", - подчеркнул глава DGS.

Он напомнил, что последствия курения табака для легких человека "могут удлинить время излечения в реанимации и очень значительно увеличить смертность".

"Очевидно, что мы совершенно не можем рекомендовать употребление никотина и решительно не советуем людям возвращаться к курению. Хочу напомнить, что курение - первый убийца во Франции , от него умирают 15 тысяч человек в год... Те, кто бросают курить, должны не курить и дальше. Те, кто стали бывшими курильщиками, не должны закурить снова", - отметил Саломон.

По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом во Франции составляет 119,1 тысячи человек. От вируса скончались более 21,3 тысячи человек.