Захарова считает целесообразным контролировать иностранные биолаборатории

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает целесообразным контролировать деятельность иностранных биологических лабораторий, в том числе со стороны сопредельных со страной размещения лаборатории государств.

Захарова отметила, что в контексте нынешней эпидемиологической ситуации имеет смысл вернуться к вопросу биологических лабораторий, расположенных по периметру России.

"Это то, что нас реально волнует, потому что если все вдруг озаботились, что одна из версий, что это (коронавирус) вещь рукотворная, то хотелось бы, чтобы этим вопросам, а именно вопросам размещения биологических лабораторий одних стран на территории других стран в непосредственной близости к третьим странам все-таки уделялось больше внимания", - сказала Захарова в прямом эфире с журналистом Михаилом Зыгарем в Instagram.

По её мнению, необходимо повысить прозрачность деятельности биолабораторий. "Мне кажется, это логичное желание - чтобы был понятен уровень их ответственности, что они делают, чтобы можно это было как-то поставить под контроль - не только того государства, которое открывает биологическую лабораторию, не только того государства, на чьей территории эта биологическая лаборатория существует, но и того государства, которое окружено этими биологическими лабораториями", - отметила она.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в пятницу в интервью РИА Новости, что коронавирус - лишний повод задуматься о необходимости большей прозрачности в сфере биологического оружия. Захарова заявляла, что Москве известно о предложениях США Грузии расширить исследования в военных целях в биолаборатории Лугара около Тбилиси , инфраструктура с опасным биологическим потенциалом формируется у границ РФ.