Выводы об эффективности "Мефлохина" в борьбе с COVID-19 сделают до 20 мая

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Достоверные выводы об эффективности и безопасности препарата "Мефлохин" при назначении пациентам с коронавирусом будут сделаны до 20 мая, сообщается на сайте Федерального медико-биологического агентства.
"Достоверные выводы об эффективности и безопасности применения препарата "Мефлохин" у пациентов с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 будут сделаны ФМБА России по окончании клинического исследования и тщательного статистического анализа материала - до 20 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
В ФМБА проходят исследования по изучению эффективности и безопасности препарата "Мефлохин" по сравнению с препаратом "Гидроксихлорохин" для лечения пациентов с коронавирусом, уточняется в материале.
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