Выводы об эффективности "Мефлохина" в борьбе с COVID-19 сделают до 20 мая

"Достоверные выводы об эффективности и безопасности применения препарата "Мефлохин" у пациентов с новой коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2 будут сделаны ФМБА России по окончании клинического исследования и тщательного статистического анализа материала - до 20 мая 2020 года", - говорится в сообщении.