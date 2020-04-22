Число зараженных коронавирусом в Калужской области выросло до 383 человек

ВОРОНЕЖ, 22 апр – РИА Новости. Число зараженных COVID-19 в Калужской области к вечеру среды выросло на 11 - до 383 человек, выздоровевших - на четыре, до 14, сообщило правительство региона.
По данным утро на 22 апреля в регионе было 372 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 10 пациентов.
"Актуальная информация на 19.00 (мск). Случаев заболевания коронавирусной инфекцией - 383. Четырнадцать человек выздоровело. Восемь человек умерло", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.