Число зараженных коронавирусом в Калужской области выросло до 383 человек

По данным утро на 22 апреля в регионе было 372 случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 10 пациентов.

"Актуальная информация на 19.00 (мск). Случаев заболевания коронавирусной инфекцией - 383. Четырнадцать человек выздоровело. Восемь человек умерло", - говорится в сообщении.