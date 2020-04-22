В Москве заявили о возможности новых ограничений по коронавирусу

Сотрудники Росгвардии на въезде в Москву, где идет проверка автомобилей с регистрационными номерами других регионов

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Новые ограничительные меры в Москве будут прорабатываться, если динамика заболевших будет нарастать, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала Новые ограничительные меры в Москве будут прорабатываться, если динамика заболевших будет нарастать, сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".

"Пока статистика поводов для оптимизма не дает... Если динамика по заболеваниям будет возрастать, то, наверное, будут дальше прорабатываться какие-то ограничительные дополнительные меры, поскольку ничего другого нового не существует, кроме как оградить заболевание, локализовать его, и тогда уже лечить и устранять", — сказал Данчиков, отвечая на вопрос, необходимо ли дальнейшее ужесточение мер в Москве.

Он также отметил, что сроки ослабления режима изоляции зависят от дисциплины москвичей.

"Многое зависит от нас с вами, от москвичей, насколько мы будем дисциплинированы, насколько мы будем соблюдать режим самоизоляции и не выходить из дома без крайней необходимости, насколько быстрее мы приблизим тот момент, когда пойдут послабления", — сказал Данчиков, отвечая на вопрос, когда стоит ждать ослабления режима.

Россия занимает десятое место по числу инфицированных коронавирусом — их количество составляет 57 999 человек. При этом за последние сутки заболеваемость снизилась по сравнению с предыдущим днем — 5236 новых пациентов против 5642 накануне. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.