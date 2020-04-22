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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T00:29
https://ria.ru/20200422/1570435440.html
Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/13/1570263083_0:147:3379:2048_1036x0_80_0_0_3cae3b2ecb8b4aeb3b79fddfda2520c7.jpg
РИА Новости

Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

21:27 22.04.2020 (обновлено: 00:29 23.04.2020)
65997
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в Москве наблюдается отрицательная динамика по числу госпитализаций с коронавирусом.
"Сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет!" — написал Проценко в фейсбуке.
Он подчеркнул, что пациентов поступает больше, чем выписывается.
"Это отлично видно по сводкам, которые ежедневно делаю я и мои коллеги — главные врачи других больниц", — отметил медик.
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Проценко также добавил, что в прошедшие дни и недели в Москве активно открывали новые стационары. Но даже после небольшого спада на прошлой неделе это не помогло снизить нагрузку на работающие больницы, отметил главврач.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных коронавирусом — их число составляет 57 999 человек. При этом за последние сутки заболели меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 пациентов, более 4,4 тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирусыМоскваОбщество
Популярные комментарии
Эта отрицательная динамика будет продолжаться ровно до тех пор, пока наши «сознательные» сограждане не начнут жёстко и реально соблюдать режим самоизоляции, а среди тех, кому реально надо перемещаться вне дома по производственным вопросам, не будет «левых», псевдоработающих. А со стороны государства должен реально осуществляться жёсткий контроль за всеми такими мерами и применяться жесточайшие меры к нарушителям. Без всякого миндальничания и без оглядок для словоблудие относительно «прав человека».
22 апреля, 22:01
Владимир Белогорский
69301054
Если государство будет только предлагать сидеть дома месяцами, и ничего не предлагать взамен - ну, людям что, умирать с голода? Со съемных квартир тоже попросят. Где там наше народное достояние? Ау, Роснефть, Газпром, РАО-шмао, алюминиевые магнаты - че притихли?
22 апреля, 22:52
Александр 792
48201113
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