Главврач больницы в Коммунарке заявил о росте числа госпитализаций

Автомобиль скорой помощи на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Главный врач больницы в Коммунарке Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что в Москве наблюдается отрицательная динамика по числу госпитализаций с коронавирусом.

"Сегодня мы видим, что число госпитализаций снова растет!" — написал Проценко в фейсбуке

Он подчеркнул, что пациентов поступает больше, чем выписывается.

"Это отлично видно по сводкам, которые ежедневно делаю я и мои коллеги — главные врачи других больниц", — отметил медик.

Проценко также добавил, что в прошедшие дни и недели в Москве активно открывали новые стационары. Но даже после небольшого спада на прошлой неделе это не помогло снизить нагрузку на работающие больницы, отметил главврач.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных коронавирусом — их число составляет 57 999 человек. При этом за последние сутки заболели меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 пациентов, более 4,4 тысячи вылечились.