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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T21:17
https://ria.ru/20200422/1570434944.html
Ургант пошутил над "самой пострадавшей" от COVID-19 категорией россиян
https://cdn24.img.ria.ru/images/150986/06/1509860607_0:0:2759:1552_1036x0_80_0_0_ed79a541ca2532cb1e34355f103eceb4.jpg
РИА Новости

Ургант пошутил над "самой пострадавшей" от COVID-19 категорией россиян

21:13 22.04.2020 (обновлено: 21:17 22.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Больше всего пандемия коронавируной инфекции сказалась на матерях, которым приходится ежедневно следить за дистанционным обучением своих детей, заявил Иван Ургант в эфире Первого канала.
Телеведущий отметил, что, несмотря на расхожее мнение, COVID-19 ударил не по пожилым людям, владельцам ресторанов и салонов красоты.
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"Прежде всего, по матерям, которые круглые сутки дома с детьми и вынуждены контролировать их обучение. Сейчас они с теплотой вспоминаю те времена, когда их просили скинуться на шторы, ремонт в классе", — пошутил он в эфире "Вечернего Урганта".
Как отметил ведущий, дети уже месяц дома и "обстановка накалена до предела", а у матерей начинают сдавать нервы.
В эфире передачи включили несколько аудиосообщений от разгневанных родителей, которые жалуются на то, что им приходится делать домашние задания вместе с детьми.
Ургант добавил, что из-за пандемии коронавируса школьникам больше не нужно учиться, так как они могут стать курьерами.
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"Читать и писать умеет, самокат есть, ну и пускай идет работать в доставку! Девять лет, а уже престижная профессия!" — сказал Ургант.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ, инфицированы почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.
В России 57 999 случаев заражения, 513 человек умерли, свыше 4,4 тысячи выздоровели. За последние сутки число заболевших меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Шоу-бизнесВОЗИван УргантОбщество
Популярные комментарии
все правильно..нарожали, а воспитывать не умеют, вот и сходят с ума, сидя дома с собственными чадам. Оказывается, родители вообще не занимались раньше детьми, ра у них такие истерики. Тот, кто и раньше контролировал и воспитывал - сейчас проблем не испытывают
22 апреля, 21:17
О Ольга Занкова
89300329
Кто вообще смотрит этого Урганта? Ни одной смешной шутки...
22 апреля, 21:33
Константин Сотиев
63621037
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