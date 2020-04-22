Ургант пошутил над "самой пострадавшей" от COVID-19 категорией россиян

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Больше всего пандемия Больше всего пандемия коронавируной инфекции сказалась на матерях, которым приходится ежедневно следить за дистанционным обучением своих детей, заявил Иван Ургант в эфире Первого канала.

Телеведущий отметил, что, несмотря на расхожее мнение, COVID-19 ударил не по пожилым людям, владельцам ресторанов и салонов красоты.

"Прежде всего, по матерям, которые круглые сутки дома с детьми и вынуждены контролировать их обучение. Сейчас они с теплотой вспоминаю те времена, когда их просили скинуться на шторы, ремонт в классе", — пошутил он в эфире "Вечернего Урганта"

Как отметил ведущий, дети уже месяц дома и "обстановка накалена до предела", а у матерей начинают сдавать нервы.

В эфире передачи включили несколько аудиосообщений от разгневанных родителей, которые жалуются на то, что им приходится делать домашние задания вместе с детьми.

Ургант добавил, что из-за пандемии коронавируса школьникам больше не нужно учиться, так как они могут стать курьерами.

"Читать и писать умеет, самокат есть, ну и пускай идет работать в доставку! Девять лет, а уже престижная профессия!" — сказал Ургант.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. По последним данным ВОЗ , инфицированы почти два с половиной миллиона человек, около 170 тысяч умерли.