В Москве рассказали о работе системы автоконтроля спецпропусков

Ранее указом мэра Москвы с 22 апреля введен автоматизированный контроль за соблюдением пропускного режима, что позволит избежать нарушения социальной дистанции в городском транспорте и исключить личный фактор при проверке пропусков. Поездки в городском транспорте теперь можно совершать только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему картой "Тройка", "Стрелка" или социальной картой.