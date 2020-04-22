В Москве рассказали о работе системы автоконтроля спецпропусков

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Автоматическая система контроля цифровых пропусков в Москве работает стабильно, сообщил министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.
Ранее указом мэра Москвы с 22 апреля введен автоматизированный контроль за соблюдением пропускного режима, что позволит избежать нарушения социальной дистанции в городском транспорте и исключить личный фактор при проверке пропусков. Поездки в городском транспорте теперь можно совершать только при наличии цифрового пропуска с привязанной к нему картой "Тройка", "Стрелка" или социальной картой.
"Система проверки пропусков сейчас работает стабильно и работает в автоматическом режиме", - сообщил Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
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