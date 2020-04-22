Мишустин и вице-президент Турции обсудили экономическое сотрудничество

"Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества и совместным действиям по увеличению взаимного товарооборота... Михаил Мишустин и Фуат Октай условились активизировать взаимодействие в сфере транспорта и АПК, а также в других областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.