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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T20:52
https://ria.ru/20200422/1570434474.html
Глава Омской области попросил помочь с обеспечением аппаратами ИВЛ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308383_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_b1c142a41d41e577409cd3c075379f83.jpg
РИА Новости

Глава Омской области попросил помочь с обеспечением аппаратами ИВЛ

20:52 22.04.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ "НМИЦ здоровья детей" в Москве
Аппарат искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении Центра инфекционных болезней ФГАУ НМИЦ здоровья детей в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина помочь в обеспечение региона аппаратами искусственной вентиляции легких, такую просьбу глава региона озвучил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Стенограмма заседания опубликована на сайте кабинета министров.
По словам губернатора, в регионе есть проблема с обеспечением аппаратами ИВЛ. По плану нужно обеспечить 541 реанимационную койку аппаратами, однако к 28 апреля регион сможет обеспечить ИВЛ только 276 коек. Как отметил Бургов, регион законтрактовал 212 аппаратов, но они будут поставлены только в июне.
"У нас потребность – 265 аппаратов на сегодняшний день. Большая просьба, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение Минпромторгу, чтобы хотя бы 50 аппаратов, которые законтрактованы Омской областью, были выделены до конца этого месяца, потому что дефицит 265 аппаратов для нас будет очень критическим", - сказал губернатор премьеру.
Медицинский работник на территории Московского карантинного центра по коронавирусу в Коммунарке
22 апреля, 09:59Распространение нового коронавируса
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Что касается наличия средств индивидуальной защиты и лекарств, а также обучения медперсонала к работе с больными коронавирусом - проблем нет, отметил глава региона.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Омской области зафиксировано 45 случаев заболевания COVID-19, из них девять - у детей. От инфекции вылечились 19 жителей региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Александр БурковОмская областьОбщество
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