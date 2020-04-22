Глава Омской области попросил помочь с обеспечением аппаратами ИВЛ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Губернатор Омской области Александр Бурков попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина помочь в обеспечение региона аппаратами искусственной вентиляции легких, такую просьбу глава региона озвучил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса

Стенограмма заседания опубликована на сайте кабинета министров.

По словам губернатора, в регионе есть проблема с обеспечением аппаратами ИВЛ. По плану нужно обеспечить 541 реанимационную койку аппаратами, однако к 28 апреля регион сможет обеспечить ИВЛ только 276 коек. Как отметил Бургов, регион законтрактовал 212 аппаратов, но они будут поставлены только в июне.

"У нас потребность – 265 аппаратов на сегодняшний день. Большая просьба, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение Минпромторгу , чтобы хотя бы 50 аппаратов, которые законтрактованы Омской областью , были выделены до конца этого месяца, потому что дефицит 265 аппаратов для нас будет очень критическим", - сказал губернатор премьеру.

Что касается наличия средств индивидуальной защиты и лекарств, а также обучения медперсонала к работе с больными коронавирусом - проблем нет, отметил глава региона.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Омской области зафиксировано 45 случаев заболевания COVID-19, из них девять - у детей. От инфекции вылечились 19 жителей региона.