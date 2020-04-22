Глава Омской области попросил помочь с обеспечением аппаратами ИВЛ

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков попросил председателя правительства РФ Михаила Мишустина помочь в обеспечение региона аппаратами искусственной вентиляции легких, такую просьбу глава региона озвучил в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Стенограмма заседания опубликована на сайте кабинета министров.
По словам губернатора, в регионе есть проблема с обеспечением аппаратами ИВЛ. По плану нужно обеспечить 541 реанимационную койку аппаратами, однако к 28 апреля регион сможет обеспечить ИВЛ только 276 коек. Как отметил Бургов, регион законтрактовал 212 аппаратов, но они будут поставлены только в июне.
"У нас потребность – 265 аппаратов на сегодняшний день. Большая просьба, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение Минпромторгу, чтобы хотя бы 50 аппаратов, которые законтрактованы Омской областью, были выделены до конца этого месяца, потому что дефицит 265 аппаратов для нас будет очень критическим", - сказал губернатор премьеру.
Что касается наличия средств индивидуальной защиты и лекарств, а также обучения медперсонала к работе с больными коронавирусом - проблем нет, отметил глава региона.
По данным оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в Омской области зафиксировано 45 случаев заболевания COVID-19, из них девять - у детей. От инфекции вылечились 19 жителей региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.