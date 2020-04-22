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Религия и мировоззрение
2020-04-22T21:30
https://ria.ru/20200422/1570434389.html
Программа строительства храмов в Москве перешла на онлайн-режим работы
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РИА Новости

Программа строительства храмов в Москве перешла на онлайн-режим работы

21:30 22.04.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидОтражение в окне купола строящегося храма
Отражение в окне купола строящегося храма
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Программа строительства православных храмов в Москве перешла на онлайн-режим работы и занимается согласованием проектной документации, сообщила в среду пресс-служба куратора программы депутата Госдумы Владимира Ресина.
"В связи с ограничением активной деятельности и приостановкой строительства в столице согласно распоряжению мэра и правительства Москвы, работа над программой перешла в онлайн-формат. Все, что можно сделать на удалении, находится в работе", - сообщают в пресс-службе.
Переход на работу онлайн позволит строителям после окончания карантина "выйти на площадки с полным комплектом документации и новыми проектами", отмечается в сообщении.
"На 2020 год запланировано утверждение 12 проектов планировки территорий (в том числе 10 – по программе реновации), в составе которых предусмотрены участки для строительства храмовых комплексов. На 2020-2021 годы предусмотрена разработка проектной документации по 41 объекту", - подытожили в пресс-службе.
Программа строительства православных храмов в Москве, которая ранее называлась "Программа 200 храмов", инициирована патриархом Кириллом в 2009 году и реализуется на пожертвования. Александр Волков, занимавший должность руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла, отмечал, что новые храмы в Москве переполнены, поэтому в столице будет построено больше храмов, чем предусмотрено "Программой 200". В январе 2019 года Ресин сообщил СМИ, что в столице возводили 232 храмовых комплекса.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеГосдума РФВладимир РесинАлександр Волков (политик)МоскваОбщество
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