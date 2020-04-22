Программа строительства храмов в Москве перешла на онлайн-режим работы

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Программа строительства православных храмов в Москве перешла на онлайн-режим работы и занимается согласованием проектной документации, сообщила в среду пресс-служба куратора программы депутата Госдумы Владимира Ресина.

"В связи с ограничением активной деятельности и приостановкой строительства в столице согласно распоряжению мэра и правительства Москвы, работа над программой перешла в онлайн-формат. Все, что можно сделать на удалении, находится в работе", - сообщают в пресс-службе.

Переход на работу онлайн позволит строителям после окончания карантина "выйти на площадки с полным комплектом документации и новыми проектами", отмечается в сообщении.

"На 2020 год запланировано утверждение 12 проектов планировки территорий (в том числе 10 – по программе реновации), в составе которых предусмотрены участки для строительства храмовых комплексов. На 2020-2021 годы предусмотрена разработка проектной документации по 41 объекту", - подытожили в пресс-службе.