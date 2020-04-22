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Религия и мировоззрение
2020-04-22T20:47
https://ria.ru/20200422/1570434244.html
Правозащитники просят проверить правомерность ограничений из-за COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/155620/68/1556206853_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ca0abff9d6154f1736201ff43a5c54fc.jpg
РИА Новости

Правозащитники просят проверить правомерность ограничений из-за COVID-19

20:47 22.04.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль полиции на улице Волхонке в Москве
Автомобиль полиции на улице Волхонке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Волонтеры, духовенство и сотрудники храмов в Москве для получения цифрового пропуска не могут указать в качестве цели поездки по городу посещение религиозного учреждения, что является "ограничением права на вероисповедание", заявил руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) Роман Силантьев, комментируя письмо, направленное прокурору Москвы Денису Попову.
Ранее в среду на сайте Всемирного русского народного собора было опубликовано письмо за подписью Силантьева к Денису Попову. Прокурора попросили дать правовую оценку ограничениям, которые столичная власть применила из-за распространения коронавируса. В частности, в письме отмечается, что некоторые из принятых мер, в том числе режим ограничения посещения храмов, "существенно ограничивают гарантированную статьей 28 Конституции РФ свободу вероисповедания".
"Есть люди, которым в Москве разрешен доступ в храмы (в условиях самоизоляции – ред.) - это духовенство, сотрудники храмов, например, певчие, алтарники, а также волонтеры. Но при получении цифрового пропуска нельзя указать храм в качестве цели поездки – это дополнительное ограничение права на вероисповедание", - сказал РИА Новости Силантьев.
По его словам, в итоге людям отказывают в получении пропуска или им приходится лгать о цели своей поездки. "Полагаю, что это техническая недоработка, которую, тем не менее, надо немедленно исправлять", - пояснил представитель глава правозащитного центра.
11 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Исключение сделано для священнослужителей, а также лиц, "присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений". Позже эти меры продлили до 28 апреля.
По информации сайта РПЦ, Всемирный русский народный собор - российский общественный форум, который возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В работе ВРНС принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья.
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Религия и мировоззрениеРелигияВРНСНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоман СилантьевМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
Популярные комментарии
праволюбцы всех мастей уже не знают как еще что-то изобразить... Вот теперь я понимаю, ПОЧЕМУ во время Великой Отечественной не было в стране эпидемий, хотя все условия для этого были.... ПРАВА никто не качал... потому и победили..а сейчас "правозащитники" готовы уничтожить страну во имя эфимерных правов
22 апреля, 21:15
О Ольга Занкова
1200005
Прошу проверить правомерность правозащитников.
22 апреля, 21:17
Владимир Ф. Быченков
1100004
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