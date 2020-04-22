Правозащитники просят проверить правомерность ограничений из-за COVID-19

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Волонтеры, духовенство и сотрудники храмов в Москве для получения цифрового пропуска не могут указать в качестве цели поездки по городу посещение религиозного учреждения, что является "ограничением права на вероисповедание", заявил руководитель правозащитного центра Всемирного русского народного собора (ВРНС) Роман Силантьев, комментируя письмо, направленное прокурору Москвы Денису Попову.

Ранее в среду на сайте Всемирного русского народного собора было опубликовано письмо за подписью Силантьева к Денису Попову. Прокурора попросили дать правовую оценку ограничениям, которые столичная власть применила из-за распространения коронавируса. В частности, в письме отмечается, что некоторые из принятых мер, в том числе режим ограничения посещения храмов, "существенно ограничивают гарантированную статьей 28 Конституции РФ свободу вероисповедания".

"Есть люди, которым в Москве разрешен доступ в храмы (в условиях самоизоляции – ред.) - это духовенство, сотрудники храмов, например, певчие, алтарники, а также волонтеры. Но при получении цифрового пропуска нельзя указать храм в качестве цели поездки – это дополнительное ограничение права на вероисповедание", - сказал РИА Новости Силантьев.

По его словам, в итоге людям отказывают в получении пропуска или им приходится лгать о цели своей поездки. "Полагаю, что это техническая недоработка, которую, тем не менее, надо немедленно исправлять", - пояснил представитель глава правозащитного центра.

11 апреля Московская патриархия по требованию главного санитарного врача столицы предписала духовенству Москвы и Московской области с 13 по 19 апреля проводить богослужения без участия прихожан. Исключение сделано для священнослужителей, а также лиц, "присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий, а также для проведения онлайн-трансляций богослужений". Позже эти меры продлили до 28 апреля.