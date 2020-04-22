Бизнесмены помогли "Милосердию" машинами, деньгами, подгузниками и квасом

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Предприниматели помогли православной службе помощи "Милосердие" товарами и услугами, говорится в сообщении пресс-службы организации.
Ранее в православной службе помощи "Милосердие" заявляли, что пожертвования сократились с началом эпидемии коронавируса, и ряд благотворительных проектов нуждается в поддержке. А 17 апреля председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что из-за сокращения пожертвований Русская церковь находится в сложной ситуации.
"Представители бизнеса отреагировали на ухудшение условий жизни нуждающихся и поставляют в православную службу "Милосердие" свои товары и услуги", - говорится в сообщении пресс-службы "Милосердия".
Так, например, производственные компании пожертвовали подопечным службы более трех тысяч бутылок кваса, а также крупу, хлопья и джемы. Автомобильный концерн временно передал семь автомобилей, а фонд - деньги на закупку средств индивидуальной защиты, "благодаря чему все проекты службы помощи "Милосердие" обеспечены медицинскими масками на месяц вперед", отмечают в сообщении.
"Благотворители делятся не только своей продукцией и услугами, но и временем. Сотрудники компании по производству ПО присматривали за детьми подопечных "Дома для мамы", и женщины получили необходимую им передышку", - отмечают в "Милосердии". А один из сотовых операторов дал "Дому для мамы" денег на закупку подгузников и других гигиенических средств.
По информации синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению, в России работают свыше 4,5 тысяч социальных проектов Русской православной церкви. Среди них: более 90 приютов для бездомных, 60 центров реабилитации для наркозависимых, 75 приютов для женщин в кризисной ситуации, более 60 богаделен (центров сестринского ухода для одиноких пожилых людей), более 800 крупных добровольческих объединений и групп милосердия, свыше 300 сестричеств милосердия и более 400 проектов помощи людям с инвалидностью