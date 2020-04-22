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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T04:35
https://ria.ru/20200422/1570434049.html
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568200107_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_74c9f98ec0309ca83002585445074449.jpg
РИА Новости

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

20:41 22.04.2020 (обновлено: 04:35 23.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он пояснил, что тогда можно будет ожидать постепенного снижения показателей.
"Ежедневный прирост количества (заболевших), к сожалению, довольно значительный, но это не тот рост, который поставил бы под угрозу систему здравоохранения", — добавил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что коронавирус — это общая проблема и решать ее необходимо сообща.
Также, по словам пресс-секретаря, первое, что сейчас важно для президента, — это борьба с коронавирусом и спасение жизней людей, а затем восстановление экономики.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных коронавирусом — 57 999 человек. При этом за последние сутки заболели меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
то они ожидали в конце апреля теперь в конце мая.когда власть в стране поменяется тогда и будет все хорошо
22 апреля, 21:14
Виталий Михайлюк
109602047
Подождите, а как же ожидаемое плато в середине этой неделе?
22 апреля, 21:24
Я В ТАНКЕ
752101016
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