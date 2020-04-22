Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. По мнению экспертов, число новых заражений По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Он пояснил, что тогда можно будет ожидать постепенного снижения показателей.

"Ежедневный прирост количества (заболевших), к сожалению, довольно значительный, но это не тот рост, который поставил бы под угрозу систему здравоохранения", — добавил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что коронавирус — это общая проблема и решать ее необходимо сообща.

Также, по словам пресс-секретаря, первое, что сейчас важно для президента, — это борьба с коронавирусом и спасение жизней людей, а затем восстановление экономики.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных коронавирусом — 57 999 человек. При этом за последние сутки заболели меньше, чем накануне, — 5236 по сравнению с 5642. За все время умерли 513 человек, более 4,4 тысячи вылечились.