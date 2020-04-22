В Подмосковье число жертв коронавируса выросло на семь человек

МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Семь пациентов с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне оперштаб сообщал о 49 скончавшихся от COVID-19 пациентов. Прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 631 случай.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 6 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 56 человек. Выздоровели и выписались 186 человек", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.