В Подмосковье число жертв коронавируса выросло на семь человек

Накануне оперштаб сообщал о 49 скончавшихся от COVID-19 пациентов. Прирост заболевших коронавирусом за сутки составил 631 случай.

"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 6 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 56 человек. Выздоровели и выписались 186 человек", - говорится в сообщении.