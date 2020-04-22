Власти Адыгеи принимают меры по недопущению простоя в строительстве и ЖКХ

КРАСНОДАР, 22 апр - РИА Новости. Актуальной задачей для властей Адыгеи во время ограничений, вызванных ситуацией с коронавирусом, является обеспечение безопасности на предприятиях строительной отрасли и ЖКХ, чтобы не допустить их простоя, заявил глава республики Мурат Кумпилов.
В ходе заседания с главами министерств и регионов вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что регионам необходимо разработать собственные антикризисные программы, связанные со стройкой. Кроме того, он поручил Минстрою обеспечить постоянный мониторинг санитарно-эпидемиологической обстановки среди рабочих на всех стройках страны.
"Перед руководством региона стоит серьёзная задача по обеспечению бесперебойной работы в ключевых сферах, в том числе – строительстве, коммунальном хозяйстве... Важно не допустить простоев, наверстать отставание здесь будет очень сложно. Мы стремимся обеспечить необходимые условия для безопасной работы отрасли, и поддержка федерального центра позволяет совместно наметить эффективные пути решения этой задачи", – цитирует пресс-служба Кумпилова, сказанные по итогам совещания.
Ранее сообщалось, что в Адыгее приказом республиканского минстроя утвержден стандарт работы предприятий отрасли с учетом санитарно-эпидемиологических требований, согласно его предписаниям, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции на них осуществляется ежедневный мониторинг выполнения соответствующих мероприятий.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет более 52 тысяч человек, всего скончались от болезни 456 человек, выздоровели 3873.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.