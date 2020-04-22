Власти Адыгеи принимают меры по недопущению простоя в строительстве и ЖКХ

"Перед руководством региона стоит серьёзная задача по обеспечению бесперебойной работы в ключевых сферах, в том числе – строительстве, коммунальном хозяйстве... Важно не допустить простоев, наверстать отставание здесь будет очень сложно. Мы стремимся обеспечить необходимые условия для безопасной работы отрасли, и поддержка федерального центра позволяет совместно наметить эффективные пути решения этой задачи", – цитирует пресс-служба Кумпилова, сказанные по итогам совещания.