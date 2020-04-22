Песков рассказал, что борьба с COVID-19 беспокоит Путина больше рейтингов

"За свою политическую карьеру Путин никогда не боялся потерять популярность... Он по-прежнему пользуется поддержкой подавляющего большинства среди населения, но это последнее, о чем он сейчас думает", - сказал Песков.

По его словам, "первое, что ему сейчас важно, – это бороться с коронавирусом и спасать жизни людей, предоставить лечение тем, кто нуждается в лечении, а затем восстанавливать экономику".