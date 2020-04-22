Песков рассказал, что борьба с COVID-19 беспокоит Путина больше рейтингов

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в первую очередь озабочен тем, как эффективно бороться с коронавирусом, а не рейтингом, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"За свою политическую карьеру Путин никогда не боялся потерять популярность... Он по-прежнему пользуется поддержкой подавляющего большинства среди населения, но это последнее, о чем он сейчас думает", - сказал Песков.
По его словам, "первое, что ему сейчас важно, – это бороться с коронавирусом и спасать жизни людей, предоставить лечение тем, кто нуждается в лечении, а затем восстанавливать экономику".
На вопрос журналиста, какие цели преследовал российский президент, направляя помощь в США, по которым ударила пандемия, и не стремился ли он таким образом приблизить снятие санкций, Песков ответил отрицательно. Он заверил, что мотивом Путина была помощь людям, нуждающимся в необходимых средствах в борьбе с вирусом.
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Песков также подчеркнул, что коронавирус - это общая проблема, и решать ее необходимо сообща. Он добавил, что важно сохранить единство в международном сообществе и решимость, "это единственный путь", чтобы преодолеть кризис.
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