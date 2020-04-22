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Религия и мировоззрение
2020-04-22T20:56
https://ria.ru/20200422/1570433792.html
Патриаршую литературную премию не будут вручать в 2020 году
https://cdn25.img.ria.ru/images/149089/37/1490893733_0:182:2995:1867_1036x0_80_0_0_39f193cddd6d334e87df5e10573b21d0.jpg
РИА Новости

Патриаршую литературную премию не будут вручать в 2020 году

20:34 22.04.2020 (обновлено: 20:56 22.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкНаграждение лауреатов Патриаршей литературной премии. Архивное фото
Награждение лауреатов Патриаршей литературной премии. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Издательский совет Русской православной церкви перенес вручение Патриаршей литературной премии на 2021 год, а также уточнит дату вручения премии имени Федора Достоевского, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ в среду.
"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и ограничительными мерами, направленными на противодействие распространению коронавирусной инфекции, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла итоговые мероприятия по определению лауреатов Патриаршей литературной премии Х сезона переносятся на май 2021 года", - сказано в сообщении.
В издательском совете дополнительно сообщат, когда состоится заседание Попечительского совета премии, который определит порядок работы по ее проведению.
Также в Совете уточнят дату вручения литературной премии имени Федора Достоевского. В этом сезоне ее лауреатом стал писатель Вячеслав Бондаренко - автор книги "Отец Иоанн (Крестьянкин)", изданной в серии "ЖЗЛ".
Ранее в Издательском совете собирались вручать премию имени Достоевского вместе с Патриаршей литературной премией в мае 2020 года.
Литературная премия имени Достоевского - за выдающиеся литературное произведение в жанре романа или биографии - вручается в рамках конкурса "Новая библиотека". Также в конкурсе представлены премия имени Аксакова - за выдающуюся книгу для подросткового чтения (для аудитории примерно 13-18 лет), премия имени святых Петра и Февронии - за книгу, являющую положительные образцы семейной жизни. Победитель каждой из трех номинаций получит 250 тысяч рублей. Размер премии за лучшую неопубликованную работу составляет 300 тысяч рублей. В отличие от Патриаршей литературной премии, которая присуждается "за значительный вклад в развитие русской литературы", конкурс "Новая библиотека" посвящен отдельным произведениям.
Посетительница в читальном зале библиотеки
12 марта, 10:57Религия и мировоззрение
Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьФедор Достоевский
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