Патриаршую литературную премию не будут вручать в 2020 году

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Издательский совет Русской православной церкви перенес вручение Патриаршей литературной премии на 2021 год, а также уточнит дату вручения премии имени Федора Достоевского, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ в среду.
"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и ограничительными мерами, направленными на противодействие распространению коронавирусной инфекции, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла итоговые мероприятия по определению лауреатов Патриаршей литературной премии Х сезона переносятся на май 2021 года", - сказано в сообщении.
В издательском совете дополнительно сообщат, когда состоится заседание Попечительского совета премии, который определит порядок работы по ее проведению.
Также в Совете уточнят дату вручения литературной премии имени Федора Достоевского. В этом сезоне ее лауреатом стал писатель Вячеслав Бондаренко - автор книги "Отец Иоанн (Крестьянкин)", изданной в серии "ЖЗЛ".
Ранее в Издательском совете собирались вручать премию имени Достоевского вместе с Патриаршей литературной премией в мае 2020 года.
Литературная премия имени Достоевского - за выдающиеся литературное произведение в жанре романа или биографии - вручается в рамках конкурса "Новая библиотека". Также в конкурсе представлены премия имени Аксакова - за выдающуюся книгу для подросткового чтения (для аудитории примерно 13-18 лет), премия имени святых Петра и Февронии - за книгу, являющую положительные образцы семейной жизни. Победитель каждой из трех номинаций получит 250 тысяч рублей. Размер премии за лучшую неопубликованную работу составляет 300 тысяч рублей. В отличие от Патриаршей литературной премии, которая присуждается "за значительный вклад в развитие русской литературы", конкурс "Новая библиотека" посвящен отдельным произведениям.