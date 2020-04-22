Патриаршую литературную премию не будут вручать в 2020 году

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Издательский совет Русской православной церкви перенес вручение Патриаршей литературной премии на 2021 год, а также уточнит дату вручения премии имени Федора Достоевского, говорится в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ в среду.

"В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и ограничительными мерами, направленными на противодействие распространению коронавирусной инфекции, по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла итоговые мероприятия по определению лауреатов Патриаршей литературной премии Х сезона переносятся на май 2021 года", - сказано в сообщении.

В издательском совете дополнительно сообщат, когда состоится заседание Попечительского совета премии, который определит порядок работы по ее проведению.

Также в Совете уточнят дату вручения литературной премии имени Федора Достоевского. В этом сезоне ее лауреатом стал писатель Вячеслав Бондаренко - автор книги "Отец Иоанн (Крестьянкин)", изданной в серии "ЖЗЛ".

Ранее в Издательском совете собирались вручать премию имени Достоевского вместе с Патриаршей литературной премией в мае 2020 года.