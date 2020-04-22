Число жертв коронавируса во Франции превысило 21 тысячу человек

ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Жертвами коронавируса во Жертвами коронавируса во Франции с 1 марта стали 21,3 тысячи человек, заявил в ходе брифинга в среду глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон

"Мы оплакиваем 13 236 умерших с первого марта в больницах и 8104 умерших в социальных и медико-социальных учреждениях. Общее число умерших с первого марта - 21 340 человек", - сказал Саломон.

Он отметил, что "в больницах находятся 29 741 человек, в тяжелом состоянии в отделениях реанимации - 5218 пациентов".

Число подтвержденных случаев коронавируса во Франции составляет 119 151.

Накануне сообщалось о более чем 20,7 тысячи умерших от последствий коронавирусной инфекции во Франции. Общее число зараженных было более 117 тысяч.

Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения. Режим изоляции во Франции в связи с эпидемией коронавируса был продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. План по выходу из режима изоляции премьер-министр Франции Эдуар Филипп должен представить в ближайшее время.