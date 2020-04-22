В Приморский край продолжают поступать овощи и фрукты из КНР

МОСКВА, 22 апр - Проект "Россия-Китай: Главное". Должностными лицами управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с 17 по 19 апреля 2020 года проверено 1578,7 тонны плодоовощной продукции, ввозимой на территорию Приморского края из КНР.
В пресс-службе ведомства сообщили, что "проверено 395,7 тонны томатов, 127,5 тонны сладкого и острого перца, 40,2 тонны салата и другой зелени и прочих овощей. Кроме того, с 17 по 19 апреля в Приморье из КНР поступило 54,9 тонны фруктов и ягод".
По сравнению с предыдущим отчетным периодов импорт овощей и фруктов из КНР увеличился.