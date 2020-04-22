В Приморский край продолжают поступать овощи и фрукты из КНР

В пресс-службе ведомства сообщили, что "проверено 395,7 тонны томатов, 127,5 тонны сладкого и острого перца, 40,2 тонны салата и другой зелени и прочих овощей. Кроме того, с 17 по 19 апреля в Приморье из КНР поступило 54,9 тонны фруктов и ягод".