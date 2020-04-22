Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 98 тысяч человек

Работник муниципалитета в защитном костюме кормит уличных кошек на площади Султанахмет в Стамбуле, Турция

АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Турции возросло за сутки более чем на 3 тысячи и превысило 98 тысяч, умерли 117 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Число новых случаев коронавируса в Турции достигло минимального значения с 4 апреля.

"Сегодня выявлено 3083 новых случая, всего заразившихся – 98 674. Мы потеряли сегодня 117 пациентов, всего умерших - 2376. Вылечились всего 16 477 пациентов", - сказал Коджа журналистам.

По его словам, с каждым днем ситуация улучшается, при этом уровень летальности от коронавируса в Турции составляет 2,3% и является одним из самых низких в мире.

"Последние данные показывают, что пандемия находится под контролем. Но это не значит, что мы можем расслабиться. Мы должны по-прежнему тщательно соблюдать все принятые меры, чтобы полностью исключить возможность роста распространения вируса", - добавил министр.

Коджа отметил, что в Турции сейчас используется только треть коечного фонда.

"В Европе пустых коек нет, там даже заразившихся размещают на стадионах. А мы в больницах размещаем не только заразившихся, но и тех, кто были с ними в контакте. Большая разница налицо", - заявил глава турецкого минздрава.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.