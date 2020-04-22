Число зараженных коронавирусом в Турции превысило 98 тысяч человек

АНКАРА, 22 апр - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Турции возросло за сутки более чем на 3 тысячи и превысило 98 тысяч, умерли 117 человек, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Число новых случаев коронавируса в Турции достигло минимального значения с 4 апреля.
"Сегодня выявлено 3083 новых случая, всего заразившихся – 98 674. Мы потеряли сегодня 117 пациентов, всего умерших - 2376. Вылечились всего 16 477 пациентов", - сказал Коджа журналистам.
По его словам, с каждым днем ситуация улучшается, при этом уровень летальности от коронавируса в Турции составляет 2,3% и является одним из самых низких в мире.
"Последние данные показывают, что пандемия находится под контролем. Но это не значит, что мы можем расслабиться. Мы должны по-прежнему тщательно соблюдать все принятые меры, чтобы полностью исключить возможность роста распространения вируса", - добавил министр.
Коджа отметил, что в Турции сейчас используется только треть коечного фонда.
"В Европе пустых коек нет, там даже заразившихся размещают на стадионах. А мы в больницах размещаем не только заразившихся, но и тех, кто были с ними в контакте. Большая разница налицо", - заявил глава турецкого минздрава.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.