МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Свыше 700 тысяч человек в мире вылечились от коронавируса, умерли более 180 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По данным университета. количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 2 603 147, вылечились 701 426 человек. Число летальных исходов составляет 180 784.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.