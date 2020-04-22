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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-22T20:13
https://ria.ru/20200422/1570433204.html
Свыше 700 тысяч человек в мире вылечились от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570395033_0:0:1281:720_1036x0_80_0_0_4c95987af3d91157b77bf7272242faf5.jpg
РИА Новости

Свыше 700 тысяч человек в мире вылечились от коронавируса

20:13 22.04.2020
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
Работа российских и итальянских врачей в полевом госпитале Бергамо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Свыше 700 тысяч человек в мире вылечились от коронавируса, умерли более 180 тысяч, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.
По данным университета. количество случаев заражения коронавирусом в мире составляет 2 603 147, вылечились 701 426 человек. Число летальных исходов составляет 180 784.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники в Международном аэропорту Шереметьево в Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВ мире
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