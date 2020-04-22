Во Владимирской области загорелись четыре частных дома

"В населенном пункте Пустынь происходит загорание четырех частных жилых домов и двух хозпостроек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Площадь пожара уточняется. Проводится наращивание группировки сил и средств для тушения пожара. В настоящее время на месте ЧП работают 17 человек и шесть единиц техники.