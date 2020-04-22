Во Владимирской области загорелись четыре частных дома

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Четыре частных жилых дома и две хозяйственных постройки загорелись в Александровском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В населенном пункте Пустынь происходит загорание четырех частных жилых домов и двух хозпостроек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Площадь пожара уточняется. Проводится наращивание группировки сил и средств для тушения пожара. В настоящее время на месте ЧП работают 17 человек и шесть единиц техники.
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