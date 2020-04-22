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Распространение нового коронавируса
2020-04-22T20:11
https://ria.ru/20200422/1570433122.html
Число заразившихся коронавирусом в Пакистане превысило десять тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152354_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_01c716523e7b89441deea9622f0f5459.jpg
РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в Пакистане превысило десять тысяч

20:11 22.04.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевКонтейнер для биоматериала
Контейнер для биоматериала
© РИА Новости / Илья Питалев
НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Пакистане выросло за среду на 327 человек до 10 076, говорится в материалах на сайте правительства страны.
Ранее сообщалось о заболевании 9749 человек.
Отмечается, что всего выздоровели 2156 человек, погибли 212, в том числе трое за последние сутки.
По данным правительства, наибольшее число зараженных - в провинции Пенджаб (4328 человек), дальше идет провинция Синд – 3373 случаев заражения. В провинции Хайбер-Пахтунхва отмечено 1345 случаев заражения, в провинции Белуджистан болеют 495 человек, в Исламабаде - 194.
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Отмечается, что власти сделали более 118 тысяч тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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