Число заразившихся коронавирусом в Пакистане превысило десять тысяч

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 апр – РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Пакистане выросло за среду на 327 человек до 10 076, говорится в материалах на сайте правительства страны.
Ранее сообщалось о заболевании 9749 человек.
Отмечается, что всего выздоровели 2156 человек, погибли 212, в том числе трое за последние сутки.
По данным правительства, наибольшее число зараженных - в провинции Пенджаб (4328 человек), дальше идет провинция Синд – 3373 случаев заражения. В провинции Хайбер-Пахтунхва отмечено 1345 случаев заражения, в провинции Белуджистан болеют 495 человек, в Исламабаде - 194.
Отмечается, что власти сделали более 118 тысяч тестов на коронавирус.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,39 миллиона случаев заражения, свыше 162 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.