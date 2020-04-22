Новый детский сад в Твери готов принять детей

"Для жителей Твери и микрорайона "Южный" это позитивное событие. Сад отвечает самым высоким требованиям по техническим характеристикам. При строительстве применялись современные материалы, энергосберегающие технологии, обеспечена безопасность детей и воспитателей. Во всех помещениях предусмотрена возможность дезинфекции помещений", – сказал губернатор области Игорь Руденя, посетивший в среду детсад.

Новое здание рассчитано на пять групп, две из них для детей ясельного возраста, остальные для ребят дошкольного возраста. Работать с детьми будут 38 специалистов. Учреждение оборудовано всем необходимым для воспитания и обучения детей в безопасных условиях, включая системы видеонаблюдения, пункт охраны.