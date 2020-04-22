Новый детский сад в Твери готов принять детей

ТВЕРЬ, 22 апр - РИА Новости. Новый детский сад в микрорайоне "Южный" города Твери, строительство которого велось в рамках реализации национального проекта "Демография", полностью готов принять детей, группы уже сформированы, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
"Для жителей Твери и микрорайона "Южный" это позитивное событие. Сад отвечает самым высоким требованиям по техническим характеристикам. При строительстве применялись современные материалы, энергосберегающие технологии, обеспечена безопасность детей и воспитателей. Во всех помещениях предусмотрена возможность дезинфекции помещений", – сказал губернатор области Игорь Руденя, посетивший в среду детсад.
Новое здание рассчитано на пять групп, две из них для детей ясельного возраста, остальные для ребят дошкольного возраста. Работать с детьми будут 38 специалистов. Учреждение оборудовано всем необходимым для воспитания и обучения детей в безопасных условиях, включая системы видеонаблюдения, пункт охраны.
Глава региона обратил особое внимание на организацию безопасности дошкольников, отметив при этом, что этим вопросам необходимо уделять внимание при проектировании других дошкольных учреждений региона.
В текущем году в регионе начинается и продолжается строительство семи детских садов в общей сложности на 840 мест.